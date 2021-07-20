茂盛控股 MS Holdings

这只股票自2014年12月19日上升至0.41元后，就进入三大波跌势。2016年3月11日股价下跌至0.063元完成了A大波，同年8月17日股价回扯至0.156元，并于当天以“转向”信号结束了B大波，过后又于每月一杆图以“转向”信号带领股价进入五波跌势。2017年10月20日股价下试0.057元完成了第（1）波，随即向上回扯至同年12月5日的0.13元，此为第（2）波。2019年4月5日股价下滑至0.031元结束了第（3）波，同年8月16日股价升试0.075元完成了第（4）波。2020年3月26日股价终于下探0.031元，遂完成了第（5）波，同时也为C大波画下句号，随即渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年4月27日股价上升至0.069元，结束了图中的第（二）点。今年5月4日股价回扯至0.037元完成了第（三）点。因此，估计股价目前正处第（四）点升势，短期回扯或将填补介于0.064元与0.05元间的缺口；不过，一旦突破位于0.13元的阻力线，股价当向上填补介于0.18元与0.215元的缺口了。

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