执意注资 Utico总裁梅内塞斯称看中凯发所累积30年实力

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来自 / 联合早报

文 /
吕爱丽

发布 / 2021年7月21日 5:00 AM

Utico总裁梅内塞斯认为，拥有30年历史的凯发集团在多个国家业绩增长，这不是很多公司可以做到的。他去年初前来新加坡同凯发散户投资者见面。（档案照片）
Utico总裁梅内塞斯认为，拥有30年历史的凯发集团在多个国家业绩增长，这不是很多公司可以做到的。他去年初前来新加坡同凯发散户投资者见面。（档案照片）

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执意注资凯发集团（Hyflux），阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico总裁梅内塞斯（Richard Menezes）看中的是凯发累积了30年的实力。不过，经过两年协商，至今仍无功而返，Utico的出价已经大打折扣。

Utico最早在2019年4月表明有意注资凯发4亿元。梅内塞斯接受《联合早报》采访时说，两年时间过去，凯发的资产价值已经流失，再次出价肯定少于4亿。

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