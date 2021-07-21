执意注资 Utico总裁梅内塞斯称看中凯发所累积30年实力 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年7月21日 5:00 AM Utico总裁梅内塞斯认为，拥有30年历史的凯发集团在多个国家业绩增长，这不是很多公司可以做到的。他去年初前来新加坡同凯发散户投资者见面。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 执意注资凯发集团（Hyflux），阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico总裁梅内塞斯（Richard Menezes）看中的是凯发累积了30年的实力。不过，经过两年协商，至今仍无功而返，Utico的出价已经大打折扣。Utico最早在2019年4月表明有意注资凯发4亿元。梅内塞斯接受《联合早报》采访时说，两年时间过去，凯发的资产价值已经流失，再次出价肯定少于4亿。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 凯发 新加坡证券投资者协会 Utico 速读财界 评股论经