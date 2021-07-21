执意注资 Utico总裁梅内塞斯称看中凯发所累积30年实力

执意注资凯发集团（Hyflux），阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico总裁梅内塞斯（Richard Menezes）看中的是凯发累积了30年的实力。不过，经过两年协商，至今仍无功而返，Utico的出价已经大打折扣。

Utico最早在2019年4月表明有意注资凯发4亿元。梅内塞斯接受《联合早报》采访时说，两年时间过去，凯发的资产价值已经流失，再次出价肯定少于4亿。