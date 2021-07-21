《共创新程 越战越勇》 “邻里企业之星奖”即将开跑

参与邻里企业之星奖，邻里企业可以学习零售商和餐饮业者如何重新塑造自己，不畏艰难继续奋斗。

2021年新加坡邻里企业之星奖即将开跑，奖项荣誉顾问林昌泉接受《联合晚报》访问时，表达了以上看法。

他指出，该奖项是一个供邻里企业学习的平台。奖项活动设定基准，并认可那些有好表现的企业。

邻里企业之星奖的发布会将于本月26日（星期一）晚上7时30分至9时在线上ZOOM进行。活动由新加坡全国商联总会主办，《联合晚报》联办。今年奖项的主题是:“共创新程，越战越勇”。

也是A.S.路尔恳（A.S.Louken）创办人兼总裁的林昌泉，将在发布会上分享奖项的细节与类别。

他受访时说：“我会重点介绍奖项的起源、类别和这些类别的目的。特别是我们正在进入控制流行病的新时代，我将说明奖项对邻里企业的重要性，以及邻里企业应该如何利用新常态茁壮成长。”

历届得奖企业将分享心得

历届得奖企业将在来临这场发布会，分享冠病疫情后创新的意义，以及如何利用创新加强品牌。

他们是戴士福建筑公司创办人兼戴士福学院院长戴士福、金山岭饮食集团总裁洪启强，以及优立五金家庭用品电器公司（Unidbox Hardware）创办人黄兴坤。

戴士福是2018年和2019年获得卓越企业奖得主；洪启强在2014年和2015年，分别获得优秀企业奖和杰出青年企业家；黄兴坤也2018年和2019年分别获得最佳创意奖和卓越企业奖。

他们将分别介绍各自公司的品牌故事、他们赢得新加坡邻里企业之星奖对公司的帮助，以及计划如何进一步加强公司的品牌。

此外，商联总会会长杨向明、《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪，以及奖项筹委会主席谢赛英，也将在发布会上讲话。

上网或扫码报名

发布会将以华语在线上Zoom进行。有兴趣参与的公众与企业，可以通过上网或扫描QR码报名，网址是https://bit.ly/3xDRpaT。