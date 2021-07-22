分析师：零售REIT盈利下来或下滑6％至10％

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月22日 5:00 AM

我国7月22日重返高警戒解封第二阶段，零售业和酒店业的复苏之路再度遇阻，股票分析师预计零售房地产投资信托接下来的盈利将下滑6％至10％。（档案照）
我国7月22日重返高警戒解封第二阶段，零售业和酒店业的复苏之路再度遇阻，股票分析师预计零售房地产投资信托接下来的盈利将下滑6％至10％。（档案照）

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我国今天（7月22日）重返高警戒解封第二阶段，零售业和酒店业的复苏之路再度遇阻，股票分析师预计零售房地产投资信托（REIT）接下来的盈利将下滑6％至10％。

本地社区病例连日来创下新高，政府再度禁止餐饮场所提供堂食，零售店的生意也受影响。昨天一开市，多只零售和酒店REIT应声下滑，包括星狮地产信托（FCT）、联实全球商业房地产投资信托（LREIT）和城市发展酒店服务信托（CDLHT），跌幅介于0.48％至3.45％。

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