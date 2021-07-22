分析师：零售REIT盈利下来或下滑6％至10％

我国今天（7月22日）重返高警戒解封第二阶段，零售业和酒店业的复苏之路再度遇阻，股票分析师预计零售房地产投资信托（REIT）接下来的盈利将下滑6％至10％。

本地社区病例连日来创下新高，政府再度禁止餐饮场所提供堂食，零售店的生意也受影响。昨天一开市，多只零售和酒店REIT应声下滑，包括星狮地产信托（FCT）、联实全球商业房地产投资信托（LREIT）和城市发展酒店服务信托（CDLHT），跌幅介于0.48％至3.45％。