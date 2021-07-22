分析师：零售REIT盈利下来或下滑6％至10％ 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 我国7月22日重返高警戒解封第二阶段，零售业和酒店业的复苏之路再度遇阻，股票分析师预计零售房地产投资信托接下来的盈利将下滑6％至10％。（档案照） 字体大小: 小 中 大 我国今天（7月22日）重返高警戒解封第二阶段，零售业和酒店业的复苏之路再度遇阻，股票分析师预计零售房地产投资信托（REIT）接下来的盈利将下滑6％至10％。本地社区病例连日来创下新高，政府再度禁止餐饮场所提供堂食，零售店的生意也受影响。昨天一开市，多只零售和酒店REIT应声下滑，包括星狮地产信托（FCT）、联实全球商业房地产投资信托（LREIT）和城市发展酒店服务信托（CDLHT），跌幅介于0.48％至3.45％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新达信托 城市发展酒店服务信托 雅诗阁公寓信托 凯德综合商业信托 星狮地产信托 联实全球商业房地产投资信托 远东酒店信托 投资理财 本地企业支持食新计划 已推出逾300新食品 2021邻里企业之星奖发布会 26日线上进行