展厅人数受限 发展商延后推出新公寓项目

随着我国重返高警戒解封第二阶段，示范单位参观人数的限制被收紧，有发展商决定延后推出新公寓项目。

房地产代理理事会（CEA）已通知房屋代理，配合措施收紧，每组参观示范单位和房地产的人数，将再次从五人减少至两人。

刚在上周六（7月17日）推出预览的沁水轩（Watergardens at Canberra）原定本月31日登场销售，但联合发展商华业集团（UOL）、新加坡置地（Singapore Land Group）和庆隆（Kheng Leong）周二表示将会延迟开售，等候政府进一步的宣布。

它们从昨天（21日）起关闭销售展厅，并表示这一举措是为“确保买家和伙伴的安全”。

华业集团首席投资与资产官吴慧萍说：“自我们上周末开始预览以来，沁水轩示范单位的访客参观情况良好。不过我们认为，基于政府的最新公告，关闭展厅是正确的，因为安全是首要考量。”

另外，星狮地产（Frasers Property）和中建地产（CSC Land Group）旗下的新执行共管公寓（EC）项目Parc Greenwich，也把原定今天（22日）展开的电子申请，延后至8月16日以后才进行。

发展商在发给房产经纪的通知中指出，把电子申请延后，是为遵守政府新修订的安全管理措施。

Parc Greenwich是今年将推出的第三个EC，并且是下半年唯一登场的EC。另一方面，综合项目Pasir Ris 8则会照原定计划在这个周末登场。据了解，售价从每平方英尺1500元起跳。

该项目是由长春产业（Allgreen Properties）和嘉里建设（Kerry Properties）联合发展。长春产业发言人向媒体说：“我们将履行对买家的义务，确保以最安全的方式推出项目，买家、代理和工作人员的安全是我们最优先的考量。”

Pasir Ris 8拥有487个住宅单位，与巴西立地铁站和未来的转换站，以及未来的商场Pasir Ris Mall连接。

城市发展（CDL）发言人受询时表示，旗下的新项目康宁河湾（Canninghill Piers）预计下半年推出。该项目至今还未宣布具体的登场日期。