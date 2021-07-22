雅诗阁全球服务公寓单位 首七月增40％至逾8300个 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄琇惠 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 雅诗阁旗下的胡志明市盛捷Feliz服务公寓共有154个单位，已经在7月开始营业。（雅诗阁提供） 字体大小: 小 中 大 即便遇上冠病疫情，凯德集团（CapitaLand）旗下的雅诗阁公司（The Ascott）在全球的服务公寓单位今年首七个月同比增加逾40％，主要由越南市场带动。雅诗阁昨天发文告指出，公司在今年首七个月取得超过30份新物业合约，总计增添超过8300个住宿单位。雅诗阁的收费收入预计增加，每1万个运作稳定的服务公寓单位，可赚取2000万元至2500万元的收费。雅诗阁目前在全球有超过12万8000个单位，目标是在2023年前达到16万个单位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Ascott 酒店 服务公寓 本地企业支持食新计划 已推出逾300新食品 2021邻里企业之星奖发布会 26日线上进行