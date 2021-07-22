雅诗阁全球服务公寓单位 首七月增40％至逾8300个

即便遇上冠病疫情，凯德集团（CapitaLand）旗下的雅诗阁公司（The Ascott）在全球的服务公寓单位今年首七个月同比增加逾40％，主要由越南市场带动。

雅诗阁昨天发文告指出，公司在今年首七个月取得超过30份新物业合约，总计增添超过8300个住宿单位。

雅诗阁的收费收入预计增加，每1万个运作稳定的服务公寓单位，可赚取2000万元至2500万元的收费。雅诗阁目前在全球有超过12万8000个单位，目标是在2023年前达到16万个单位。