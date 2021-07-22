雅诗阁全球服务公寓单位 首七月增40％至逾8300个

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来自 / 联合早报

文 /
黄琇惠

发布 / 2021年7月22日 5:00 AM

雅诗阁旗下的胡志明市盛捷Feliz服务公寓共有154个单位，已经在7月开始营业。（雅诗阁提供）
雅诗阁旗下的胡志明市盛捷Feliz服务公寓共有154个单位，已经在7月开始营业。（雅诗阁提供）

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即便遇上冠病疫情，凯德集团（CapitaLand）旗下的雅诗阁公司（The Ascott）在全球的服务公寓单位今年首七个月同比增加逾40％，主要由越南市场带动。

雅诗阁昨天发文告指出，公司在今年首七个月取得超过30份新物业合约，总计增添超过8300个住宿单位。

雅诗阁的收费收入预计增加，每1万个运作稳定的服务公寓单位，可赚取2000万元至2500万元的收费。雅诗阁目前在全球有超过12万8000个单位，目标是在2023年前达到16万个单位。

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