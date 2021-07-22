史丹福置地 Stamford Land Corporation

本栏于今年5月15日曾论及这只股票短期内向下填补介于0.395元与0.385元及介于0.35元与0.345元的缺口，是理所当然。当时股价为0.40元左右。5月14日股价一度下探0.38元，随即将上述第一个缺口填补，过后渐渐上升。5月20日股价上升至0.43元，接着从5月24日至6月10日，股价就在0.40元及0.43元这狭小波幅中横摆。6月11日股价骤然跳空直试0.47元，同时在介于0.43元于0.42元间留下缺口。6月14日股价更上升至0.515元，又在介于0.475元与0.465元间留下缺口。6月15日股价又跳空上升至0.575元，同时在介于0.53元与0.51元间留下缺口；6月21日股价一度回扯至0.525元，遂将此缺口的一部分填补。由于整个升势甚急，造成缺口累累，估计股价短期回扯当向下填补上述第四及第三个缺口，过后重返升势。因为每月一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.51382处，加上“方向指示”信号目前正处31，仿佛伺机待发。因此，“动力”信号一旦穿上“中性线”进入正号界域，势必带领股价进入中期升势。

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