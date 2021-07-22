投入送餐送货 旅行社转型自救 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 黄明辉（左三）和三名伙伴（左起）沙卡兰、阿帕杜莱，以及刘晓宇，在过去一年多里，一起创办了南和物流和送餐平台Just Cheetah。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情暴发至今一年余，许多行业仍在苦苦挣扎。逆境求存不易，却有许多公司不愿放弃。前路虽难行，依然有一些公司开辟了不同的路。本系列邀请来自旅游、服务和娱乐休闲行业的三家公司，分享各自的经验。这一年多以来，原本日常工作是安排旅行团或自由行旅客行程的黄明辉，每天的工作却是送货和送餐。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南和旅行社 南和物流 Just Cheetah 逆势前行·迎难而上系列 中小企业 本地企业支持食新计划 已推出逾300新食品 2021邻里企业之星奖发布会 26日线上进行