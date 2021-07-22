投入送餐送货 旅行社转型自救

冠病疫情暴发至今一年余，许多行业仍在苦苦挣扎。逆境求存不易，却有许多公司不愿放弃。前路虽难行，依然有一些公司开辟了不同的路。本系列邀请来自旅游、服务和娱乐休闲行业的三家公司，分享各自的经验。

这一年多以来，原本日常工作是安排旅行团或自由行旅客行程的黄明辉，每天的工作却是送货和送餐。