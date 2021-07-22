和荣科技收购澳洲公司业务 拓展网安与数码航空

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来自 / 联合早报

文 /
胡渊文

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年7月22日 5:00 AM

李芮安：我们需要把业务继续经营发展下去，也不想放弃与客户的关系。（陈渊庄摄）
李芮安：我们需要把业务继续经营发展下去，也不想放弃与客户的关系。（陈渊庄摄）

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海军出身的李芮安11年前转换跑道，加入一家建材供应公司尝试新挑战，之后在一家澳大利亚工程服务和科技公司负责发展新加坡业务。

但由于澳洲母公司评估战略后决定脱售新加坡业务，让李芮安面对艰难的抉择，应该是等待母公司寻找新买家，但前途未卜，还是继续经营主导公司的方向？

他最终决定通过管理层收购计划（management buyout）以个人资金买下新加坡业务，保留自己培养的团队，这就是和荣科技（Heron Technology）的由来。

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