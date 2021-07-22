和荣科技收购澳洲公司业务 拓展网安与数码航空 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 李芮安：我们需要把业务继续经营发展下去，也不想放弃与客户的关系。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 海军出身的李芮安11年前转换跑道，加入一家建材供应公司尝试新挑战，之后在一家澳大利亚工程服务和科技公司负责发展新加坡业务。但由于澳洲母公司评估战略后决定脱售新加坡业务，让李芮安面对艰难的抉择，应该是等待母公司寻找新买家，但前途未卜，还是继续经营主导公司的方向？他最终决定通过管理层收购计划（management buyout）以个人资金买下新加坡业务，保留自己培养的团队，这就是和荣科技（Heron Technology）的由来。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 和荣科技 中小企业 本地企业支持食新计划 已推出逾300新食品 2021邻里企业之星奖发布会 26日线上进行