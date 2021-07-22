和荣科技收购澳洲公司业务 拓展网安与数码航空

海军出身的李芮安11年前转换跑道，加入一家建材供应公司尝试新挑战，之后在一家澳大利亚工程服务和科技公司负责发展新加坡业务。

但由于澳洲母公司评估战略后决定脱售新加坡业务，让李芮安面对艰难的抉择，应该是等待母公司寻找新买家，但前途未卜，还是继续经营主导公司的方向？

他最终决定通过管理层收购计划（management buyout）以个人资金买下新加坡业务，保留自己培养的团队，这就是和荣科技（Heron Technology）的由来。