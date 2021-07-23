伦多中路与淡滨尼62街 私宅EC地段开标竞争激烈

这两个地段各吸引到九方人马激烈竞标，其中淡滨尼地段刷新了EC地段的土地尺价。分析师认为，招标结果反映发展商对我国房地产市场前景感到乐观。

位于伦多中路（Lentor Central）的私宅地段和位于淡滨尼62街的执行共管公寓（EC）地段昨天截止招标，各吸引到九方人马激烈竞标。其中，淡滨尼地段刷新了EC地段的土地尺价。分析师认为，这反映发展商对我国房地产市场前景感到乐观。

伦多中路地段的最高标价为7亿8411万元，相当于容积率每平方英尺1204元。

出价最高的是国浩置地, 比第二高的丰隆控股以及丰隆控股和三井不动产（Mitsui Fudosan）的合资公司TID Residential高出4.5%。

淡滨尼62街的EC地段最高标价为4亿2200万元，相当于容积率每平方英尺659元。出价最高的是青建地产和三达利控股（Santarli Holdings）, 比丰隆控股以及丰隆控股与三井不动产（Mitsui Fudosan）的合资公司TID Residential第二高的出价，仅高出1.4%。

伦多中路的私宅地段，一楼设有商业店面，预计可建造605个住宅单位。

国浩置地发言人表示，若标得该幅地段，根据公司的设想，项目将楼高25层，享有结合大量商业、餐饮和零售空间，包括超市与超过1万平方英尺托儿设施所带来的便利。

靠近伦多地铁站意味着居民可以通过汤申—东海岸线前往全岛包括主要办公与购物地区等地点。

合登集团首席执行官叶润明告诉《联合早报》，在他看来，伦多中路地段是政府上半年售地计划下最好的一幅地。

他指出，由于这一带上一回有新项目推出，是2005年登场的嘉禄园（The Calrose），因此预料有积压需求。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣认为，伦多中路地段是因为靠近今年内将通车的伦多地铁站，而吸引到九方竞标。

该私宅地段的一楼设有商业店面，而在过去12个月的其他两幅类似地段——丹那美拉克基连路（Tanah Merah Kechil Link）和小印度跑马埔路（Race Course Road）地段，竞标情况也很热烈。

“尽管伦多中路地段位于中央区以外（OCR），靠近的地铁站也还未通车，但1204元的土地尺价却高于之前两幅地段。这可能是人们越来越喜爱综合项目的关系。”

至于位于淡滨尼62街的EC地段，预计可提供590个住宅单位。该地段距离巴西立地铁站约945米，并且靠近淡滨尼生态公园和太阳广场公园。

青建地产（南洋）集团副总经理张郦缘受访时表示，若得标的话，这将会是集团第八个EC项目，由于淡滨尼是成熟住宅区，公司对该地区很有信心。

橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清指出，该地段的最高标价刷新了登加绿苑径约603元以及榜鹅苏芒径约583元所创下的土地尺价。

莱访咨询与研究部主管陈姳潓认为，最高标价超出预期。从标价来看，项目推出时很可能从每平方英尺1300元起跳。