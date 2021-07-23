万国 Bukit Sembawang Estates

本栏于今年4月21日曾论及这只股票短期调整在即，向下填补介于4.47元与4.45元及介于4.33元与4.31元的缺口，也就理所当然。当时股价为4.77元左右。果然，股价过后渐渐下滑，见报当天股价一度下试4.65元。5月5日股价下跌至4.58元，由于跌势甚骤，造成介于4.62元与4.65元间出现缺口。5月12日股价跳空下探4.51元，又在介于4.55元与4.57元间留下缺口。5月14日股价下试4.35元，随即将上述第一个缺口填补。17日股价更下跌至4.33元，并于当天以“转向”信号止跌回升。5月27日股价跳空上升至5.01元，由于升势很猛，不但将上述第四及第三个缺口填补，同时在介于4.91元与4.61元间留下一个巨大缺口。5月31日股价终于以4.96元闭市，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号带领股价继续上升。截至7月16日股价已经上升至5.67元了。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.06047处，随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时股价或将试位于5.87元的阻力线了。

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