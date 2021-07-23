扭转前期亏损 滨海湾金沙次季盈利1.5亿元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 刚因赌场出现感染群昨日开始关闭两周的滨海湾金沙（Marina Bay Sands），今年第二季业绩转亏为盈，取得1亿1200万美元（1亿5000万新元）盈利（Adjusted Property EBITDA），去年同季它蒙受1亿1300万美元（1亿5650万新元）亏损。母公司拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）在美国周三发布截至6月底第二季业绩显示，滨海湾金沙在第二季的净营收同比大增13.2倍至3亿2700万美元，其中，赌场营收暴增近31倍至2亿2300万美元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滨海湾金沙 第二季 业绩 赌场 拉斯维加斯金沙集团 旅行限制 资本开销 星狮地产信托商场组合 租用率持稳在96.4% GIC 20年投资回报率4.3％ 六年来最高