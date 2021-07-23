扭转前期亏损 滨海湾金沙次季盈利1.5亿元

刚因赌场出现感染群昨日开始关闭两周的滨海湾金沙（Marina Bay Sands），今年第二季业绩转亏为盈，取得1亿1200万美元（1亿5000万新元）盈利（Adjusted Property EBITDA），去年同季它蒙受1亿1300万美元（1亿5650万新元）亏损。

母公司拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）在美国周三发布截至6月底第二季业绩显示，滨海湾金沙在第二季的净营收同比大增13.2倍至3亿2700万美元，其中，赌场营收暴增近31倍至2亿2300万美元。