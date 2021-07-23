GIC 20年投资回报率4.3％ 六年来最高

新加坡政府投资公司投资组合的20年回报率攀升至2015年以来的最高水平，但预计未来五到10年内多个资产类别的回报率会处于低水平。

根据新加坡政府投资公司（GIC）今天（7月23日）公布的《2020／21政府投资组合管理报告》，截至今年3月底的20年里，在抵消全球通货膨胀影响后，GIC取得4.3％的年化实际回报率，高于上财年的2.7％。

GIC首席执行官林昭杰周四在线上记者会上指出，一方面是21年前投资回报表现差的一个年份不再包括在内，另一方面，去年冠病疫情暴发后，全球各地政府纷纷大力推出刺激政策，几乎所有的资产市场表现强劲，即便那些受疫情冲击的资产也保持稳健。

GIC只公布20年平均回报率，不发布个别年份回报率。GIC今天发布的回报率，是它在2001年4月至2021年3月这20年间的平均表现。

如果以美元计算，GIC过去20年取得6.8％的年率化名义回报率，是2012年以来的最高水平。

未来五到10年 资产回报将处于低水平

林昭杰预计，接下来全球各地经济和行业的复苏步伐各异，各国需要应对疫情所带来的不同程度的经济创伤、复苏和经济重新定位。各国的疫苗接种速度以及重新开放的步伐各异，宏观政策也会不同。

他说，投资市场目前已把强劲的经济复苏预期考虑在定价内，若不同情况出现，则可能受到冲击。信贷息差则处于历来最低水平，意味着承担违约风险的回报相当低。“考虑到不明朗的宏观环境和过高的估值，我们预计未来五到10年，一系列的资产回报会处于低水平。”

展望未来，林昭杰说：“由于资产价值相当高，全球经济的基本面更加脆弱，但同时政府的政策空间变小，我们对宏观展望保持谨慎。”

不过，GIC对微观领域保持乐观，GIC首席投资官钟哲雄博士说，各界更重视可持续发展，科技转型加速，以及企业越发须要对供应链重新布局，推动了新的增长领域。

因此，GIC将减少对整体市场走势的依赖，进一步自下而上寻求投资机会，继续提升私人市场投资的能力，加大与外部投资经理、投资公司及同行的合作。

钟哲雄说，GIC的私人市场投资团队数年来扩展了10％至20％，已有近400名投资专业人士。私人市场投资包括房地产、私募股权和基础设施。

在可持续发展方面，GIC的投资组合、策略和过程也把气候变化考量在内，去年7月在内部设立了可持续投资基金（Sustainable Investment Fund），加快各资产类比的可持续进程。

钟哲雄说，GIC可以帮助企业过渡到更低碳和更可持续的经营方式，因为很多企业将必须改变制造流程或能源来源，而这些都需要资本支出。

今年成立40周年的GIC是我国政府的基金经理，在新加坡以外的全球范围管理远超过1000亿美元（约1355亿新元）的资产，任务是长期保持并提高所管理的储备金国际购买力。它不公布管理资产总额。

GIC在全球40多个国家拥有资产，在10个主要金融中心城市设有办事处，明年将在澳大利亚悉尼开设第11个。