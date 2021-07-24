我国消费价格指数连续六个月上升

当局把今年的通胀预测调高到1％至2％，不过预计今年接下来整体通胀会走软。核心通胀率的预期保持在零至1％。

我国消费价格指数连续六个月攀高，今年全年物价预计上扬1％至2％，高于此前的0.5％至1.5％。

新加坡金融管理局和贸工部周五发表消费价格指数（CPI）报告指出，6月份物价上涨2.4％，和5月份涨幅相同，不包括私人陆路交通和住宿费用在内的核心通胀略微滑落至0.6％，低于5月份的0.8％。

当局把今年的通胀预测调高到1％至2％，不过预计今年接下来整体通胀会走软。核心通胀率的预期保持在零至1％。

今年上半年通胀率为1.5％，核心通胀则是0.4％。

6月核心通胀滑落主要反映了零售和其他物品价格下滑。不过私人交通和住宿费用攀高抵消了这个影响，使得整体通胀维持在和5月相同的水平。

6月份涨幅最大的是交通费用，上扬11.1％，衣服和鞋子价格则下滑9％。

金管局和贸工部在报告中说，全球油价上涨，主要经济体的生产商通胀走高，导致外部通胀上升，不过全球通胀的上涨压力应该会于下半年减缓。额外的石油产能将限制油价的涨幅。

新加坡的一些主要贸易伙伴虽然会持续面对通胀风险，但负面产出缺口会减缓这个风险，进而抑制我国的进口通胀。

国内市场方面，金管局预计核心通胀未来数个季度会逐渐上升，不过我国回到高警戒解封第二阶段会减缓通胀的增速。此外，经济展望不明朗会影响消费者情绪，冲击短期的价格涨幅。

当局预计，今年的薪金增长会保持低迷，商业租金也会保持在低水平。

不过对汽车和租房需求强劲，会推动私人陆路交通和住宿费用保持稳健，但考虑到基线效应消除，私人陆路交通成本涨幅会放慢。

大华银行经济师颜圣充认为，今年的通胀风险平衡，更高的商品价格和能源需求导致的外部通胀可能持续到下半年，冠病疫情带来的风险和社交限制，意味着我国主要贸易伙伴的产出缺口为负，会限制进口价格压力。

华侨银行经济师林秀心说，新元名义有效汇率（S$NEER）在中心轴上方的0％至1％范围波动，因此短期内金管局收紧货币政策的可能性不大。

低收入家庭上半年

物价涨幅0.9％低于整体

今年上半年我国低收入家庭面对的物价涨幅较小，为0.9％，低于整体的1.5％。

统计局周五发布半年家庭消费价格指数报告显示，收入最高的20％家庭，上半年面对1.9％的通胀；收入居中的60％家庭面对1.4％的通胀；收入最低的20％家庭则面对0.9％的通胀。

如果不包括自住房屋的估算租金，高、中和低收入家庭面对的通胀分别是2.2％、1.4％和0.8％。

统计局指出，低收入家庭的物价涨幅最小，主要因为占据低收入家庭开支比重较大的电费更低，而汽车和油价上涨对低收入家庭的影响较小。