市建局房地产数据显示 第二季私宅价格指数增速放缓至0.8％ 销量减15.1％

更严格的冠病抗疫措施抑制本地私宅买气，私宅价格增速放缓。今年第二季私宅价格指数环比上涨0.8％，销量则减少15.1％。

市场分析师预测，随着我国回到高警戒解封第二阶段，第三季的私宅市场情况预计会持稳。

根据市区重建局昨天（7月23日）发表的第二季房地产数据，整体私宅价格连续五个季度上升，接近市建局月初预估的0.9％增幅，但低于第一季的3.3％增幅。

私宅价格增长主要由非有地私宅带动，增长1.1％，但增幅不如第一季的2.5％。代表高档私宅的核心中央区（CCR）价格上升1.1％；代表中档私宅的其他中央区（RCR）则微涨0.1％；代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的增幅最大，达1.9％。

大多发展商都避免在抗疫措施收紧时推出新私宅项目，以致第二季的销量下跌，售出的单位共2966个，下滑15.1％；若不包括执行共管公寓，发展商在第二季一共推出2356个未完工私宅单位，环比减少36.6％。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说：“尽管抗疫措施在5月和6月收紧，但私宅市场在第二季维持良好的抗跌力。据我们观察，买家对市场依然有信心，主要是因为新加坡经济复苏和经济展望改善。”

他认为，抗疫措施再度收紧，那些计划在下个月推出新私宅项目的发展商将面对一些不确定因素，但这不会对私宅需求或价格带来显著影响。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣也认为，抗疫措施在第三季对市场的影响将和第二季类似。

有地私宅价格由升转跌，稍微下滑0.3％，与第一季上涨6.7％的情况相反。

楼花转售数量大增

新私宅价格不菲，建造时间也因为冠病疫情而延长，买家把目光转向转售市场，第二季有5333个单位转手，环比增长18％；数量占整体销量的63.1％，高于第一季的55.8％。

值得注意的是，第二季有更多屋主在项目建成前出售单位套利，楼花转售（sub-sale）交易量增加70.5％至150宗。

戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文指出，中档和大众私宅的楼花转售明显增加，显示有更多屋主遇到经济困难。因为屋主得缴交卖方印花税，这时候就转售很可能蒙受亏损。

另一方面，整体私宅租金加快上升，环比上升2.9％，高于第一季的2.2％增幅。

橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清预计，今年全年的整体私宅价格会上升6％至9％。

“买家应该会继续在郊区或市区边缘寻找可负担得起的转售私宅。今年的转售量预计会有1万7000至1万8000个单位。”