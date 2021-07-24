新达信托 Suntec REIT

本栏于今年5月6日曾论及这只股票短期回扯，股价或将尝试填补介于1.55元与1.56元的缺口，若能顺利突破1.64元的阻力点，则当填补介于1.67元与1.68元的缺口。当时股价为1.52元左右。可是股价并没有立即回升填补上述缺口，反而渐渐下滑。5月12日股价下跌至1.44元，由于跌势甚骤，造成介于1.49元与1.50元间留下缺口。5月17日股价下试1.39元后，遂以三波回扯。6月7日股价上升至1.50元，随即将上述第三个缺口填补。6月8日股价进一步上升至1.51元，6月16日股价再试此价位未果，旋于当天以“主要转向”信号完成图中的（a）波，过后下调至6月22日的1.44元结束了（b）波。7月13日股价升试1.56元，随即将上述第一个缺口填补，同时为（c）波画下句号，遂转而回落。截至7月21日股价已经下跌至1.47元。由于股价未能上升突破位于1.64元的阻力点，导致一个升势“三角形”无疾而终。因此，股价一旦跌穿位于1.42元的“三角形”下限，当有骤跌，而填补介于1.37元与1.36元间的缺口自不在话下。

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