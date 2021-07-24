新加坡科技创新周 扩展为全年创新运动

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙说，创新运动将从8月4日的新加坡创新社区日活动开始，之后每个月将有各种同生物科技、教育科技以及创业方面的研讨会，直到常年盛会——新加坡科技创新大会举行。

原本为期一周的“新加坡科技创新周”（SWITCH），今年开始将扩展成一项全年的创新运动（innovation movement），把创新生态系统的网扩大。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天（7月23日）访问本地科技起步公司Transforma Robotics，并向媒体记者谈到我国的创新发展策略时宣布了这项消息。他也表达了对本地起步公司和中小企业领域的复苏持非常谨慎乐观的看法。

新加坡企业发展局（ESG）主办的“新加坡科技创新周”是我国创新发展策略的重点项目之一，去年吸引来自42个城市的1万5000人参与。这是个环球平台，而且已经高度受欢迎，而鉴于目前的冠病大流行，以及去年吸引的参与程度和兴趣，政府决定把一周的活动扩大至全年。

陈诗龙说：“我很高兴借此机会宣布今年11月的SWITCH 2021将扩大，从为期一周，扩大成为长达一年的创新运动，并且从8月4日的新加坡创新社区日（SG Innovation Community Day）活动开始。”

之后每个月将有各种同生物科技、教育科技以及创业方面的研讨会，直到常年盛会——新加坡科技创新大会（SWITCH conference）的举行。今年该大会的主题是“通往亚洲创新机遇的国际平台”。

陈诗龙说：“在我们继续对冠病的战斗时，政府将进修确保我们的本地中小企业和起步公司能够很有条件把握新的商机以及对未来在后冠病世界里的挑战作出反应。

“我呼吁大家鼓励更多本地的起步公司、鼓励更多的本地企业，来参加这个创新挑战，寻找商机、拓展业务以及最求成功。”

他说：“我刚访问的Transforma Robotics公司，不仅是家从多个‘开放创新挑战’（OIC）活动受益的起步公司，事实上它是从一个与裕廊集团（JTC）的开放创新伙伴关系而成立，以便解决一些行业痛点。Transforma的创新和整个集团的发展旅程，就是一个非常好的例子，展示开放创新的影响。开放创新提供中小企业和起步公司一个有效的平台，以进行由需求导向的创新，进行联合创新和集体开发新产品和服务，从而满足新需求，包括以一个协作方式扩充到海外市场。”

他受询时表示，鉴于至今获得的支持程度，以及今年首两个季度已取得的势头，“我们实际上对于一些复苏迹象感到相当安慰，虽然说我一直是保持着非常谨慎乐观的看法。”

“我觉得如果我们可以保住这个势头，这对起步公司以及中小企业会是个好的兆头。事实上，我们在中小企业和起步公司的活动，也看到一些让人鼓舞的迹象。”