Hyll on Holland 6月表现最亮眼

楼市龙虎榜

尽管6月没有新私宅项目登场，前半个月处于高警戒解封第二阶段，但这似乎没有浇熄买家的热情，较早前推出的高档项目尤其受欢迎。

市区重建局发布的数据显示，6月份有872个新私宅单位售出，比5月份的895个单位减少2.6％。

6月最畅销的项目是高档私宅Hyll on Holland。它以中位数每平方英尺2387元售出87个单位，相当于项目319个单位近三分之一，创下推出以来最佳的销量表现。在这之前，该项目只卖出八个单位。

荷兰路的Hyll on Holland于去年10月推出市场，是政府限制发展商重新发出选购权书（Options to purchase）后的第一个私宅项目。当时，这个项目第一批推出的单位中，只卖出四个，尺价介于2515元至2756元。

后来，发展商为特选单位提供折扣，吸引了不少买家进场。橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清指出，二卧房单位及三卧房加书房单位的折扣介于11万1700元至42万9000元，相当于7.5％至13.2％。

Hyll on Holland的发展商是远东发展（Far East Consortium International）和许兄弟发展（Koh Brothers Development）。该项目属于永久地契，预料在2025年竣工。

榜上常客聚宝园（Treasure at Tampines）的销量位居第二。它上月卖出了80个单位，为去年9月以来的最高销量，中位数尺价为1411元。它共有2203个单位，目前已卖出超过九成单位。

销量第三的是鑫悦府（Normanton Park），上月以中位数尺价1821元的价格，卖出了62个单位。鑫悦府于今年1月推出，背靠肯特岗公园（Kent Ridge Park），共有1862个住宅单位。

若不包括执行共管公寓（EC）在内，鑫悦府是上半年的销售冠军。它迄今共卖出923个单位，占总数近一半，比排名第二的名汇庭苑（Midtown Modern）高出约1.4倍。鑫悦府在开盘首日就已卖出约600个公寓单位。

建在未来跨岛线（Cross Island Line）地铁转换站附近的悦湖苑（The Florence Residences）在6月畅销榜排名第四。它上月售出47个单位，尺价从1365元起跳，最高尺价为1841元。该项目共有1410个单位，目前已卖出1096个单位。

排名第五的是位于山景坡（Hillview Rise）的Midwood。它上月卖出46个单位，中位数尺价为1636元。该项目由丰隆控股（Hong Leong Holdings）发展，属于99年地契项目，共有564个单位。