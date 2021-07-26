中国加密金融服务公司 贝宝金融进军本地市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 来自中国的加密金融服务公司贝宝金融，计划在新加坡开展业务。图为贝宝金融联合创始人王立（左起）、公司新加坡主要负责人于珊珊，以及公司联合创始人兼首席执行官杨舟。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 加密货币近来受不少机构投资者关注，来自中国的加密金融服务公司贝宝金融（Babel Finance）借此机会，准备进军本地市场。贝宝金融联合创始人王立在本地接受《联合早报》专访时透露，公司已向新加坡金融管理局申请相关执照，希望在本季开始投入运营，初步计划聘请五至10人。他说：“现在很多投资机构开始把加密货币视为一种资产类别，作为对冲货币和地缘政治风险的投资工具，类似于数字黄金（即数码黄金）。在金融创新方面，新加坡一向走在前端，又是许多投资者眼中的投资安全港，促使我们决定在这里开展业务。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 加密货币 海峡时报指数 STI Pasir Ris 8周末登场热销85％