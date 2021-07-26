中国加密金融服务公司 贝宝金融进军本地市场

加密货币近来受不少机构投资者关注，来自中国的加密金融服务公司贝宝金融（Babel Finance）借此机会，准备进军本地市场。

贝宝金融联合创始人王立在本地接受《联合早报》专访时透露，公司已向新加坡金融管理局申请相关执照，希望在本季开始投入运营，初步计划聘请五至10人。

他说：“现在很多投资机构开始把加密货币视为一种资产类别，作为对冲货币和地缘政治风险的投资工具，类似于数字黄金（即数码黄金）。在金融创新方面，新加坡一向走在前端，又是许多投资者眼中的投资安全港，促使我们决定在这里开展业务。”