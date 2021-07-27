陈振声：中美关系非零和竞赛 我国主张建立包容与联通世界

在中美竞争的国际背景下，新加坡不抱持零和竞争的心态，主张建立一个包容与联通的世界。

教育部长陈振声指出，一个与全球相连的经济体永远比一个受本地市场庇护的经济体更具吸引力，而且经济的韧性更多来自于互联互通与多元性，而非闭关自守。

陈振声昨天在一场由立杰律师事务所（Rajah & Tann）举办的线上研讨会演讲指出，冠病疫情挑战了全世界对经济运行的假设，迫使大家重新思考未来。然而，人们不应忽视在疫情之前和之后一直在发挥作用的两股长期驱动力，即中美之间的战略竞争，以及跨越实体层面的互联互通。