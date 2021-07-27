产量料受极端气候冲击 咖啡期货价格升至六年半高位

干旱和霜冻的极端气候影响下，咖啡豆产量预料大受冲击，导致咖啡期货价格过去三个交易日飙升超过21％，触及六年半高位，今年来已经大涨超过60％。

洲际交易所9月份交割的美国咖啡期货价格周一攀升超过7％，每磅超过2美元。

辉立期货资深经理桑杜（Avtar Sandu）接受《联合早报》访问时说，巴西今年的咖啡作物已经受到了干旱的影响，现在南美冬季又出现霜冻，“人们担心这两者可能会使巴西的咖啡产量下降，这是基金和投资者购买咖啡期货的主要原因”。

全球大部分咖啡产自巴西、哥伦比亚和越南，巴西是最大的生产国。

由于担心巴西缺乏雨水会影响产量，咖啡价格一直在稳步攀升。巴西最大的阿拉比卡咖啡（arabica）产区连续两周没有降水报告。据报道，那里的土壤湿度远远低于咖啡作物生长所需的60％。周三有报告称，霜冻对咖啡树的损害可能“非常大”。人们更担心霜冻可能会毁坏树叶和树枝，遏制巴西2022年的作物前景。

瑞士银行外汇和大宗商品策略师乔登（Wayne Gordon）说，巴西的收成令人失望，2021至2022年阿拉比卡咖啡产量下降约35％，而物流中断减少了哥伦比亚和越南的咖啡出口。此外，持续的干燥条件对植物健康产生影响，对2022至2023年的收获潜力的担忧也在增加。

不过，咖啡期货价格大涨，对咖啡消费品的影响可能不大。

乔登说，咖啡豆的成本占饮用咖啡的比率很低。据计算，一杯咖啡的价格当中约4％是咖啡豆成本。

桑杜预计平日饮用的咖啡不会涨价。他说，霜冻预计是影响下一轮的巴西咖啡作物，全球范围内仍有足够的咖啡库存，在新加坡喝的咖啡大多来自越南，属于罗布斯塔咖啡（robusta）。

不过罗布斯塔咖啡价格最近也在上涨，但更多是因为船运集装箱短缺所致。根据国际咖啡组织（ICO）的数据，10月至5月期间，全球罗布斯塔咖啡的出口量同比下降了4.2％。

DailyFX分析师杨燕指出，本地的南洋咖啡主要选用印尼出产的咖啡豆，估计受影响不大，大型连锁店如星巴克等，也许会受到价格波动的影响。

除了咖啡外，玉米和大豆价格也处于几十年来的高点，因为气候情况影响了美国中西部的收成。

杨燕说：“疫情以来，大宗商品价格已经进入大牛市周期，供给不足以及需求端恢复导致库存减少，价格走高。另外，各国采取的货币和财政刺激政策以及薪资上涨也是导致通胀迅速攀升的重要原因。”

乔登说，任何与天气有关的不利因素都会使咖啡等商品的价格进一步升高，他看涨谷物、活牛和软商品，软商品包括咖啡、可可、糖、玉米、小麦等。