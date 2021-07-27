金光置地 Sinarmas Landcs

这只股票自2013年5月29日上升至0.93元后，遂进入三波跌势。2014年2月5日股价下滑至0.45元完成了三波中的（a）波，接着回扯至2015年3月9日的0.855元，同时于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了（b）波，随即进入具五波的（c）波跌势。2016年元月18日股价下试0.37元，并于当天以“转向”信号完成了第（1）波。同年10月10日股价回升至0.54元，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）波。2018年11月15日股价下跌至0.22元，此为第（3）波，接着回扯至2019年4月24日的0.27元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（4）波。2020年8月11日股价下探0.135元，终于结束了第（5）波，同时为（c）波画下句号，遂止跌回升。截至今年6月14日股价已经上升至0.32元。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经穿过“中性线”进入到正号界域的0.25317处，估计短期回扯，股价或将填补介于0.255元与0.245元间的缺口；过后当上升试0.36元的阻力线了。

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