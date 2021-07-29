三年后首批跨国企业进驻 榜鹅数码园区将增2000科技相关工作

贸工部长颜金勇说：“进驻企业不仅能借助榜鹅数码园区的独特优势，同时受益于新加坡作为全球创新、商业和人才的开放中心。”

即将在2024年落成的榜鹅数码园区迎来首批跨国企业进驻，进一步推动企业与大学之间合作。作为新加坡首个智慧商业园，榜鹅数码园区将为我国增添逾2000份科技相关工作。

贸工部长颜金勇昨日（7月28日）走访榜鹅数码园区（Punggol Digital District）展示厅时宣布，首批进驻的跨国企业已计划在新加坡设立基地，并充分利用榜鹅数码园区的协作生态系统。

他说：“进驻企业不仅能借助榜鹅数码园区的独特优势，同时受益于新加坡作为全球创新、商业和人才的开放中心。”

颜金勇指出，新增的科技相关的工作机会包括欺诈猎人（fraud hunter）、数据分析师和解决方案工程师、人工智能和区块链开发员等。

首批进驻企业共四家

首批进驻企业共有四家，它们在数码科技方面各有所长，包括提供智慧生活方案的台达集团新加坡子公司Delta Electronics Int'l （Singapore）、机器人技术公司Boston Dynamics、网络安全公司Group-IB和区块链公司万向（Wanxiang）。当中，Group-IB和万向会在园区内设立区域总部。

颜金勇说，这些企业将善用榜鹅数码园区的协作生态系统。

例如，Boston Dynamics会与本地软件起步公司dConstruct Technologies，以及位于园区内的新加坡理工大学，在机器人系统学习与应用研究方面相互协作，让学生有机会编程机器狗Spot，实践到户交付（last-mile delivery）和智能校园管理。

Group-IB则会与新工大合作设计及开发一个压力测试系统，让起步公司来检测应用程序和解决方案能否抵御网络攻击。

Group-IB亚太执行董事达伍德（Shafique Dawood）接受《联合早报》访问时说，公司计划未来三年招揽300名来自新加坡和亚太区域的顶尖人才，尤其是通过与新工大的合作来栽培年轻员工。

政府自2018年开始建设占地50公顷的榜鹅数码园区，致力打造榜鹅成为我国数码经济枢纽。园区最大特色是结合商业园和校园，透过互通的连道与共享空间，促进企业与师生之间交流合作。

首个采用智慧市镇管理平台商业园

该园区被列为我国首个试行的“企业发展区”（Enterprise District），意味着作为主要发展商的裕廊集团（JTC）可根据不同需求，灵活调整土地用途。园区第一阶段工程将在2024年竣工，包括新工大、裕廊集团商业园首批大厦和榜鹅岸（Punggol Coast）地铁站。

另外，它也是首个采用智慧市镇管理平台的商业园，透过开放智能平台来实时收集园区内的数据以进行有效管理，同时有助企业和学生研发新科技方案。

台达集团新加坡子公司总经理古馥华受访时披露，集团未来五年计划投资3000万元，在加冷和榜鹅数码园区设立区域总部和卫星办公室，而加冷区域总部明年就能竣工。

该公司目前在榜鹅数码园区展示厅内装置具备物联网功能的照明系统和视频监控，与开放智能平台连接以实现远程操作和优化建筑性能。

它也设立首个货柜型植物工厂，每月能生产高达144公斤的生菜，这套生产模式能进一步扩展，并适合栽种46种蔬菜和草药。