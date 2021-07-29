凯德综合商业信托 上半年派息同比增加75％

由于合并后收入增加，加上去年同期的比较基础较低，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）上半年每单位派息同比增加75％至5.18分。

派息日预计在9月9日。信托昨天开市前发布截至6月底的上半年业绩。由于营运环境严峻，信托在去年同期保留了4640万元的可派发收入，形成了较低的比较基础。

上半年可派发收入增加2.06倍至3亿3589万元，主要由凯德商产信托（CCT）的资产，以及新加坡来福士城（Raffles City Singapore）的全面贡献带动。

凯德商用新加坡信托（CMT）和凯德商产信托在去年10月21日合并成为凯德综合商业信托。

信托承诺租用率近95%

上半年总营收同比增加1.03倍至6亿4566万元；净房地产收入报4亿7216万元，比去年同期高1.18倍。

截至6月底，信托组合的承诺租用率达94.9％，加权平均租赁期约为3.1年。

信托在上半年签署的新租约和续签租约，零售和办公楼空间出租面积约100万平方英尺。

信托将继续专注于留住和吸引租户，有7.2％零售租约以及3.9％办公楼租约会在今年到期。

租户当中，租约原本在2029年1月到期的德国商业银行（Commerzbank）已经行驶它的权利，提前在2024年1月前终止租约。该银行是信托第五大租户，贡献6月总租金收入的1.9％。

凯德综合商业信托管理有限公司首席执行官陈智雄在业绩说明会上说，该银行腾出空间的消息传开后，信托有接到租赁询问。“至于会租给多家租户或单一租户，我们已经有顾问在探讨这些可能性，目前还在可行性研究阶段。”

另一方面，为了确保旗下房地产能够面向未来，信托正利用技术以及积极采取措施来适应和重新定位。资产组合管理方面，信托正探索组合调整（reconstitution）和其他内部增长的机会。

陈智雄指出，新加坡依然会是信托的核心市场，信托也在研究澳大利亚、德国、英国等发达市场的商机。

凯德综合商业信托昨天涨0.48%，收报2.11元。

为了确保旗下房地产能够面向未来，信托正利用技术以及积极采取措施来适应和重新定位。资产组合管理方面，信托正探索组合调整（reconstitution）和其他内部增长的机会。