mm2拟脱售80％或更多股权 国泰戏院四年内或二度易主

国泰戏院（Cathay Cineplexes）可能以7000多万元账面亏损脱售，四年内第二度易主。

mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）昨天（7月28日）凌晨宣布，与Kingsmead Properties达成非独家具约束力（non-exclusive binding）条款书，协议脱售全资子公司mm Connect不少于80％的股权，收购价以戏院资产扣除所有债务与责任后介于8000万元至1亿2000万元的估值计算。

若成交，根据约1亿2000万元的收购价，集团在扣除所有开支后将获得约1亿1950万元，以戏院资产截至3月底约1亿9000万元的经调整账面值来看，预测账面亏损达7050万元。

集团说，戏院业务在冠病疫情暴发后面对挑战，协议交易将让集团整体财务更稳定，减少债务及利息成本。交易完成后，集团也可专注于影视制作及生产的核心业务。

mm2全亚执行主席洪伟才说：“我很欣慰Kingsmead以长期投资的角度看待戏院业务，并投入资源来协助这个业务增长及转型。”

分析师：有关交易有利mm2财务状况

星展集团研究分析师林丽卿接受《联合早报》采访时，认同有关交易对mm2全亚的商业策略和财务状况有利。

她说：“集团的发展被高负债严重拖累，尤其近几年。这项交易能协助它减债，专注于影视制作的核心业务。”

假设协议交易形式上于上财年3月底完成，集团负债率可从1.52倍减至1.13倍。

由于双方签署的条款书并非独家，mm2全亚仍可与其他潜在投资者商讨脱售股权。对此，林丽卿认为，本地戏院市场的前景充满挑战，其他买家出现的概率很微小。

United First Partners亚洲研究主管邓文雄说：“宣布这项非独家的协议显然是要引起其他潜在买家注意，但重组计划去年12月就已启动，若有其他买家，应该也已经浮现。

“能以更高价脱售当然更好，但以目前市场状况，这恐怕是最好的结果。”

集团下来将召开特别股东大会寻求通过协议交易，Kingstead也将进行相关合规审查。

Kingstead将支付600万元押金，若交易最终没完成，将以每股8分转换成mm2全亚股票。

根据条款书，Kingsmead的唯一股东和董事是新加坡人符美玲，目前管理家族生意，之前曾在几家国际金融机构工作。

mm2全亚是在2017年11月以2亿3000万元，向国泰机构（Cathay Organisation）收购国泰戏院。

集团股价昨天盘中一度大涨逾10％，闭市涨幅收窄到2.99％，报0.069元，交易量逾3000万股，全场第八活跃。