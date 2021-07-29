中国收紧政策影响市场情绪 海指收复跌幅微涨2.94点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国政策管制收紧触发投资者惊慌抛售继续影响区域市场情绪，但香港和深沪股市昨日已开始回稳和跌势放缓，昨日原本一片红海的区域股市在午盘较迟时压力减轻，本地股市的海峡时报指数也开始收复跌幅，最终收报3141.75点，微涨2.94点或0.09％。资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，中国对其科技、房地产和教育行业出台管制收紧，而美国联邦储备局在最新一轮冠病19变种病毒疫情下，将须如何重新调整其看法，将是市场一个重要的因素。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 中国股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 管制收紧 美国联邦储备局 吉宝基础设施信托 锦佳集团 起步公司提供居家护理服务 让家属喘口气 经验谈