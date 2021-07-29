中国收紧政策影响市场情绪 海指收复跌幅微涨2.94点

中国政策管制收紧触发投资者惊慌抛售继续影响区域市场情绪，但香港和深沪股市昨日已开始回稳和跌势放缓，昨日原本一片红海的区域股市在午盘较迟时压力减轻，本地股市的海峡时报指数也开始收复跌幅，最终收报3141.75点，微涨2.94点或0.09％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，中国对其科技、房地产和教育行业出台管制收紧，而美国联邦储备局在最新一轮冠病19变种病毒疫情下，将须如何重新调整其看法，将是市场一个重要的因素。