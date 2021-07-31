冠病疫情在各地升温 本地制造业者对前景看法谨慎乐观

经发局昨日发布的第三季制造业商业展望调查报告显示，26％（加权比率）的制造业者预期下半年商业前景将改善，只有6％的业者认为商业情况将更疲弱。乐观的业者比悲观者多20个百分点，相较于第二季时的乐观者多出38个百分点，显示制造业者的经商情绪更谨慎。

面对冠病疫情在各地升温，本地制造业者对未来六个月的商业前景抱持乐观但谨慎态度，服务业者仍维持乐观。

新加坡经济发展局昨日发布的第三季制造业商业展望调查报告显示，26％（加权比率，下同）的制造业者预期下半年商业前景将改善，只有6％的业者认为商业情况将更疲弱。

乐观的业者比悲观者多20个百分点，相较于第二季时的乐观者多出38个百分点，显示制造业者的经商情绪更谨慎。

另外，新加坡统计局针对服务业者展开的第三季商业展望调查报告显示，20％的本地服务业者预期下半年商业情况好转，9％则认为情况将变坏，结果与上一季相同。

联昌国际私人银行经济师宋生文接受《联合早报》访问时表示，调查结果在预料之中，但本地制造业者面临订单压力及更多不确定性因素，对下半年展望转为更谨慎。

此外，我国重新实施高警戒解封第二阶段防疫措施，对餐饮和房地产服务两个行业领域造成冲击，但宋生文认为这只是短期影响，随着我国疫苗接种率迅速提升，预期当局很快又会放宽防疫措施。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏受访时说：“制造业者整体乐观，表明制造业在第三季继续以高个位数的速度扩张。相对来说，服务业者对前景态度不一，服务业复苏情况保持缓慢，仍取决于8月下旬防疫措施及边境管制是否会放宽。”

经发局最新调查显示，制造业六个主要产业群中，有五个预期今年下半年的商业前景改善。

最乐观的是电子业，净40％的业者预期未来六个月的商业展望良好，这是因为半导体和其他电子部件业者看好5G网络、云服务和数据中心方面将保持强劲需求。

精密工程领域有净15％业者持乐观展望，基于全球半导体行业的强劲资本投资，带动半导体相关器材需求，鼓舞了机械与系统生产商。

交通工程和生物医药制造领域则分别有净21％和11％业者持乐观展望。随着越来越多国家加强疫苗接种计划，航空业者预期区域和国内航班逐步复航，而医疗科技业者预期冠病和非冠病相关医疗器材订单在近期将增加。

整体来看，71％制造业者预期第三季产值将与上一季大致相同，净9％业者认为将超越上一季。人手方面，净8％的制造业者计划在第三季聘请更多员工。

服务业最乐观是批发贸易

26％业者预期商业情况好转

至于服务业，调查显示批发贸易、金融与保险、资讯通信，以及运输与仓储等领域业者对下半年商业前景感到乐观。

最乐观的是批发贸易，净26％业者预期商业情况好转。

相比之下，餐饮和房地产服务领域预期商业情况将转弱，分别有净9％和8％的业者感到悲观。餐饮业者主要顾虑堂食限制及生意在高警戒解封第二阶段防疫措施结束后不会迅速恢复，而从事零售房地产租赁业者面临需求下降导致租金下滑压力。

净9％的服务业者预期今年第三季的营业额会多过上一季。人手方面，净3％的服务业者预期第三季会聘请更多员工。