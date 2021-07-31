台新电缆 Tai Sin Electric

本栏于去年10月10日曾论及这只股票将回升填补介于0.31元与0.315元，介于0.315元与0.32元及介于0.325元与0.33元的缺口后，重返跌势。当时股价为0.31元左右。果然，股价过后于10月16日上升至0.315元，遂将上述第一个缺口填补，同时也完成了图中一个升势“斜向交叉”的第（二）点，过后进入横摆走势，而股价仅在0.31元及0.29元间这狭小的波幅中波动。同年12月11日股价下试0.29元结束了第（三）点，同月16日股价上升至0.315元后，又在0.315元及0.30元间更小的波幅中摆动。今年2月9日股价骤然跳空直试0.335元，随即将上述第二及第三个缺口填补，接着一路挺升。6月17日股价上升至0.38元，并于当天以“转向”信号完成了第（四）点。因此，估计股价正处第（五）点下调。由于日前每月一杆图中的“动力”信号已经穿上“中性线”进入正号界域的0.14955处，加上其“方向指示”信号正处29，仿佛伺机待发。估计一旦第（五）点回扯结束，股价当升试0.45元的阻力线了。

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