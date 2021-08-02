新加坡上市 首家可享年息的中国80大企业挂牌基金

突如其来的冠病疫情，严重影响了全球的经济发展，航空业、旅游业等很多行业都遭受重创。在日益增加的不稳定性面前，如何能够让财富保值和增值，是很多人经常考虑和面对的问题。8月2日挂牌上市的利安—华侨证券中国龙头企业挂牌基金，为大家提供一个多元化的新选择。

追踪恒生沪深港通中国80指数，“利安—华侨证券中国龙头企业挂牌基金”（Lion-OCBC Securities China Leaders ETF）是新加坡本土首家在新交所上市、关注中国上海、深圳和香港交易所符合股票互联互通计划下80只市值最大的中国股票、并派发年息给投资者的基金，备受瞩目。

利安—华侨证券中国龙头企业ETF让投资者轻松拥有80家中国最大龙头企业的投资机会，包括建设银行、工商银行、贵州茅台、美团、平安保险等，其中的很多公司都是各自行业中的领导者或独角兽企业。

这是利安资金管理公司（Lion Global Investors）与华侨证券（OCBC Securities）继去年12月推出“利安—华侨证券恒生科技挂牌基金”后，再度携手推出的第二个挂牌基金（Exchange Traded Fund，简称ETF），让投资者能足不出户，把握世界第二大经济体与第二大股票市场所提供的增长机会和潜能。

中国市场发展势头强劲

2020年，全球经济因为新冠病毒疫情而遭受重创，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。根据国际货币基金组织的估计，预计2021年中国经济增长8.4%，2022年增长5.6%——高于之前预计的 2021 年全球增长率6%和2022年4.4%。

中国不仅在控制疫情方面表现优异，中国企业在《财富》世界500强的数量更是迅速增长，这显示了中国整体经济的强劲发展势头。

根据《财富》世界500强排行榜数据显示，1997年，中国大陆只有4家企业进入排行榜，2001年为12家。2007年有28家中国企业进入世界500强，到2013年，增加到90家，这是中国经济高速发展的黄金期。2020年，中国大陆（含香港）公司数量达到124家，历史上首次超越美国（121家），这也是历史上绝无仅有的企业数量增加如此迅速的国家。

随着香港与上海、深圳股市间建立直接联系，一个市值约13万亿美元的共同股市应运而生1。纽约股市仍将以16.5万亿美元的市值领先。若将纳斯达克股市计算在内，美国的股市市值在25万亿美元左右。中国将首次产生能真正与华尔街构成竞争的股市，因为全球其他所有股市都大幅落后。排名第三的东京股市的市值刚超过4万亿美元，法兰克福股市的市值连2万亿美元都不到2。

去年，上海联交所有234家公司新上市，数目是全球最多的，超越美国纳斯达克（Nasdaq）的184家公司上市，而深圳交易所也排名第三，一年内有有161家公司挂牌3。

聚焦中国80家龙头企业

很多海外投资者都看好中国市场，但长久以来，投资中国股市意味着风险与机会并存。对很多不了解中国市场的人来说，风险更是大于收益，这让一些投资者望而却步。

迄今为止，中国股市虽然市值大且较重要，但交易是分三地进行。在沪市和深市基本只有中国人才能交易，外国人只能有限参与。利安—华侨证券中国龙头企业ETF的推出，不仅为投资者解决了投资方式和途径的顾虑和担忧，也提供了更便捷的一种投资方式新选择。

利安-华侨证券中国龙头企业ETF的组成跨越各大领域。（资料来源：恒生指数公司）

利安-华侨证券中国龙头企业ETF谨慎挑选业界龙头作为投资对象。（资料来源：恒生指数公司）

利安—华侨证券中国龙头企业ETF追踪恒生沪深港通中国80指数，包括香港、上海、深圳市值最高的80家上市公司，让投资者不再头疼去中国不同股票交易所选择购买单家公司股票，分散了投资风险。每家公司的权重控制在8%以内，每个行业不超过40%比例，不仅增强了投资组合的多样化，也分散了投资风险。

利安—华侨证券中国龙头企业ETF覆盖了工业、电信、医疗保健、物业与建筑、能源等多个行业，其中排名前三的分别为金融业、信息科技也和消费类非周期性行业。企业机构都是各行业的领军机构和企业，包括了建设银行、工商银行、贵州茅台、美团、平安保险等。

新币交易 省却货币兑换程序

过去，想要投资中国股市，必须要采用人民币交易，对很多本地投资者来说，非常不方便。采用人民币交易，不仅有外币兑换的限制，也受外币市场波动的影响。

利安—华侨证券中国龙头企业ETF可直接用新币或人民币进行投资，这为投资者提供了更加便利的投资环境。

虽然基金最终是采用人民币交易，仍会受汇率波动影响，但本地投资者已省却了不少货币兑换、汇率计算等问题，对小户投资者或股市新手来说，进军中国证券市场不再是遥不可及，而利安—华侨证券中国龙头企业挂牌基金更是普罗大众的投资工具。

可动用SRS投资

购买投资产品需要一定的资本，有些国人现金储蓄不多或必须保留现金应付日常开销，但他们一样能投资利安—华侨证券中国龙头企业挂牌基金。

本地人除了使用现金交易，也可以动用退休辅助计划（Supplementary Retirement Scheme，简称SRS）来投资利安—华侨证券中国龙头企业ETF。这不仅给人们增加了一个多元化的投资选择，也让投资者借力中国市场的发展，有更多机会为个人或家庭财富增值。

作为在本地挂牌上市的基金，利安—华侨证券中国龙头企业ETF可以购入后保留在我们的CDP户头。此外，由于此基金被归类为除外投资产品（Excluded Investment Products，简称EIP），不需要通过客户帐户审查（Customer Account Review，简称CAR），几乎所有人都能够购买和持有这项基金。

分散风险的低门槛投资

对于年轻的投资者来说，利安—华侨证券中国龙头企业ETF将是一个非常好的低门槛、相对稳定的投资理财工具。

不像某些指定投资产品（Specified Investment Products, 简称SIP），只有符合要求的投资者才可以投资，利安—华侨证券中国龙头企业ETF适用于所有普通民众和投资者。该基金将在8月2日新交所挂牌上市，假设发行价为2.00新元（不含费用与收费），投资者能以最低25新元购入该基金（初始投资金额自 ETF上市之日起适用），几乎没有任何门槛。

投资者可通过任何交易平台包括华侨证券、奕丰金融、辉立证券、新加坡老虎证券、大华继显和银河—联昌证券等来投资，可以选择使用现金或SRS购买，新元或人民币交易均可。8月中旬起，公众可以通过OCBC Blue Chip Investment Plan（BCIP）来进行购买。

利安—华侨证券中国龙头企业挂牌基金概况。（资料提供：华侨证券）

欲知更多详情，请浏览网站。

【本文由OCBC Securities呈献】

1 资料来源：华侨证券新闻稿

2 资料来源：参新浪财经文章外媒新闻稿“中国将成第二个股市超级大国 直追华尔街”

3 资料来源：华侨证券新闻稿

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您在决定是否购买该ETF中的单位之前应阅读可从OSPL网站索取的有关利安—华侨证券中国龙头企业ETF（“ETF”）招股说明书和其产品亮点表。

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