交易量前五名能源与矿业股 今年平均总回报率翻近两倍

本地能源与矿业股受到市场追捧，交易量最大的五只能源与矿业股今年来平均总回报率上翻近两倍。

根据新加坡交易所统计，截至7月29日，Rex国际（Rex International）、常青石油及天然气（RH Petrogas）、堡垒矿业（Fortress Minerals）、金光能源与资源（Golden Energy & Resources）和天然煤矿集团（Geo Energy）今年来的总回报率介于44％至628％，平均总回报率达195％。

这些股的总回报率远超作为衡量全球大宗商品市场标杆的标普高盛商品指数（S&P GSCI）。该指数今年来至7月28日上升31％，12个月的回报率为57％。

这五只股的180个交易日平均波动率为84％，比海指成分股高三倍。

报告说，在过去的12个月里，冠病疫情干扰供应链导致大宗商品价格上涨。其他原因包括工业领域的复苏速度高于消费者领域、囤积农产品，以及石油输出国组织（OPEC）与盟友决定增产。

此外，美元币值下跌，以美元为货币单位的大宗商品比以往更加便宜，推高市场需求。

在五只能源股中，常青石油及天然气的日均成交额增长最高，今年来已达到117万元。接着是堡垒矿业、金光能源与资源和天然煤矿集团。

金光能源与资源近日颇受投资者青睐，7月28日的总成交额为2350万元，是新交所交易最活跃的股之一。公司较早前预测，今年上半年的营收和盈利预计会取得显著同比增长，原因是煤炭的平均售价升高。

堡垒矿业也有不俗表现，公司2022财年第一季营收同比大涨143.8％至1730万美元（2343万新元）。这有赖于区域炼铁厂对原材料的需求，以及铁矿石平均售价同比上升50.6％至每干吨143美元。