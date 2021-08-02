海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一曾论及指数究竟能否在上周回升填补介于3175.08点与3190.59点间的缺口；抑或向下填补介于3128.83点与3119.00点间的缺口，则将是投资者翘首以待，以便进一步获得更明确的方向。当时指数为3157.05点左右。见报当天指数下跌至3127.78点，仅将上述第二个缺口的一小部分填补。27日指数回升至3166.95点，可惜力不从心，过后又回落至3130.56点。28日指数一度下试3119.89点，几乎将上述第二个缺口全予填补；幸好指数当天以3141.75点闭市，较前一天闭市的3138.81点来得高，遂成了“转向”信号。29日指数承前一天的势头，跳空上升至3180.61点，不但将上述第一个缺口的一部分填补，同时在介于3148.89点与3141.75点间留下缺口。30日指数上升至3189.53点，进一步填补上述第一个缺口；无奈后劲不足，竟于当天以全天最低的3166.94点闭市，而成了“转向”信号。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经穿上“中性线”进入到正号界域的0.02981处，短期内指数若能顺利升逾3196.40点，则将为他日突破3237.23点的阻力线埋下伏笔了。

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