通过收购报业控股非媒体业务 吉宝可在学生宿舍市场占一席之地

吉宝企业总裁卢振华说：“特定用途学生宿舍业务对吉宝很具吸引力，因为可立即让我们涉足英国和德国极具韧性及高速增长的学生宿舍市场。英国的学生宿舍出租率在本学年出人意料地快速复苏，在当地和国际高等教育需求带动下，可在近期内回到冠病疫情前的水平。”

通过收购新加坡报业控股（SPH）的非媒体业务，吉宝企业（Keppel Corp）将可在快速增长的学生宿舍市场占有一席之地，并在短时间内将资产推出上市，促进资本再循环。

吉宝企业昨天（8月2日）早上宣布以现金10亿8000万元及相当于11亿5600万元的吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，总值22亿元献议收购报业控股非媒体资产。

昨天在媒体与分析师说明会上，吉宝企业总裁卢振华指出，这项收购是集团要达致2030年愿景的一个关键里程碑。吉宝6月底宣布与胜科海事（Sembcorp Marine）启动探讨，希望在今年底将吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）及胜科海事结合。

针对报业控股的特定用途学生宿舍（PBSA）业务，他说：“这对吉宝很具吸引力，因为可立即让我们涉足英国和德国极具韧性及高速增长的PBSA市场。英国的PBSA出租率在本学年出人意料地快速复苏，在当地和国际高等教育需求带动下，可在近期内回到冠病疫情前的水平。”

报业控股在英国和德国18个城市经营7700多个床位。

卢振华指出，PBSA资产有潜能可通过房地产投资信托上市，或证券化成为私募股权基金。“我们可以在相当短的时间内进行证券化，例如在未来三年内。”

他强调，报业控股的非媒体业务与吉宝企业的生态体系相辅相成，其中最大一块就是资产管理业务。除了学生宿舍，新加坡报业控股房地产信托（SPH REIT）在本地持有高素质和稀有的零售业资产，包括百利宫（Paragon）的医疗设施，以及本地和日本的疗养院资产。

从吉宝的角度，卢振华说：“SPH REIT平台将提供另一管道，让我们循环在新加坡和海外的零售业资产，包括吉宝置业（Keppel Land）旗下，目前正在进行资产提升的i12购物商场（i12Katong）。”

资产管理是吉宝2030年愿景的关键领域之一。卢振华指出，吉宝资本（Keppel Capital）的资产管理规模（AUM）预计接下来可从去年底的370亿元增长到470亿元。收购报业控股可协助扩大AUM及提升资产多元性。“当中，房地产投资信托和商业信托的AUM预期可占扩大资产规模的57％，有助创造长期有价值的经常收费收入。”

对于集团要在2022年达到500亿元管理资产规模的目标，吉宝资本总裁陈华美说：“我们正探讨达到1000亿元的目标，未制定要在何时达标。但我认为，完成这项收购后，我们的目标将远远高于500亿元。”

按照收购献议，吉宝企业将派发逾11亿元吉宝房地产信托单位给报业控股股东，这将把该信托公众持股率从54％提高到80％，集团将继续持股约20％。

卢振华说：“长期来看，集团将支持吉宝和报业控股信托对单位持有人有利的任何战略计划。”

假设收购在形式上从今年1月1日生效，吉宝企业2021上半年每股净利将从16.5分增至17.5分。

对非媒体业务员工与高层 卢振华：盼加入吉宝体系

对于报业控股非媒体业务员工及高层在并购后的去留，卢振华说：“这个计划是双方的结合，我们看到报业控股资产的价值，尤其本身没有显著业务的零售业和学生宿舍领域。当然，人事安排很重要，目前探讨仍太早。我们期待他们在合并后加入吉宝体系。之后，我们将成立融合委员会来处理这些事项。”

“在2030年愿景下，我们要大举发展业务。因此，我们持续招揽优秀人才。”