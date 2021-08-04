分析师多认为吉宝收购价合理及吸引人 报业控股股价昨天一度上扬4.3％

报业控股昨天股价闻声上扬，一度涨至1.96元的近四个月新高。大多分析师认为，收购价合理且吸引人，建议股东接受献议。他们也认为这项收购可对吉宝企业收益带来增值作用，建议买入吉宝股票。

吉宝企业（Keppel Corp）拟全面收购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务的献议，带动报业控股股价昨天一度上扬4.3％，达至今年4月以来新高。

大多分析师认为，两家公司对报业控股股东提出的每股2.099元收购价合理且吸引人，建议股东接受献议。他们也认为这项收购可对吉宝企业收益带来增值作用，建议买入吉宝股票。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》询问时说，这项交易对两家公司股东都有积极作用，建议他们投票支持。

他说，报业控股股东有机会以比集团宣布进行战略检讨前最后交易价高出39.9％的价格，套现他们的投资。

“此外，股东也不会因为收购交易而损失截至8月底财年将派发的现金股息。”

报业控股和吉宝企业周一发布联合文告宣布，若报业控股获得股东投票通过剥离媒体业务的计划，它将把剩余资产脱售给吉宝企业，并从新加坡交易所除牌，为股东释放最大的价值。

按照收购献议，报业控股股东每持有一股，可获吉宝企业支付的0. 668元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0. 782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位的股票分配（distribution in specie）。

报业控股昨天股价闻声上扬，一度涨至1.96元的近四个月新高，最终闭市报1.92元，上扬4分或2.13％。

它也是昨天交易最活跃的股票之一，共有5232万股转手，总值1亿零101万元。

吉宝企业股价则报5.45元，跌4分或0.73％。

《联合早报》整理的五家证券行分析报告显示，所有分析师认为收购价合理，三家证券行分析师建议报业控股股东接受献议。

分析：股东可参与

零售和商业房地产复苏机会

银河—联昌分析师殷嘉薇说，报业控股的收购价每股2.099元，是当前股价与净资产值比（P/NAV）的一倍。

她说：“如果跟本地上市发展商和房地产公司的P/NAV平均约0.6倍相比，报业控购的收购交易显得合理，而且隐含显著溢价。”

此外，股东也获得两个REIT的单位，有机会参与零售和商业房地产复苏的机会，可享有4％至5％的股息收益率。她维持报业控股的买入评级，目标价2.19元。

大华继显分析师丁耀扬认为，每股2.099元收购价比他设定的目标价2元高出约5％，显得相当合理。

他指出，报业控股最吸引人的是外国学生宿舍资产，在最好情况下，这些资产估值可能从账目价值的一倍升至1.2倍，意味着目标价可能升至每股2.16元，仅比收购价略高3％。

分析：吉宝可利用协同效应

提升和释放报业控股价值

星展集团研究分析师何佩华和陈丽睿认为，该交易对两家公司是双赢。

她们说：“吉宝可利用它的网络和所产生协同效应，很好地提升和释放报业控股投资组合的价值。通过吉宝管理信托，报业控股多项资产如学生宿舍资产、利达广场（Seletar Mall）和桦丽商城（The Woodleigh Mall）下来三年内可变现获利。”

这项收购献议的前提是报业控股媒体业务成功通过重组，接着要获得两家集团股东批准收购献议。媒体业务重组的特别股东大会预计在8月或9月举行。