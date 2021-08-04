三立环境 Sanli Environment

这只于2017年6月8日上升至0.405元后，就进入三大波下跌走势。2018年3月1日股价下试0.25元完成了A大波，过后回扯至同年3月27日的0.40元，此为B大波，遂进入C大波跌势，而此C大波又具三波。2018年10月31日股价下探0.16元，并于其每周一杆图以“转向”信号结束了（a）波，接着回扯至同年11月12日的0.25元完成了（b）波，旋进入（c）波跌势。2020年4月21日股价下跌至0.05元结束了（c）波，同时为C大波画下句号，随即止跌回升，且以一个升势“斜向交叉”渐渐回升。同年6月4日股价上升至0.095元完成了图中的第（二）点，过后回扯至同年10月15日的0.05元，此为第（三）点。今年7月21日股价上升至0.21元，并于其每周一杆图以“转向”信号结束了第（四）点，遂进入第（五）点回扯。截至7月26日股价已经下调至0.144元。若以图中的第（三）与第（四）点价差百分之0.618计，第（五）点回扯或将在0.11元结束，过后当重返升势，且可能试0.30元的阻力线。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。