胜宝工业信托两维权股东要求举行特大 就陈伟强担任独立非执行董事进行表决

维权股东Quarz资本管理公司（Quarz Capital Management）与Black Crane Capital致函胜宝工业信托（Sabana REIT），要求举行特别股东大会，让股东针对对冲基金创始人陈伟强担任信托独立非执行董事进行表决。

Quarz与Black Crane共持有胜宝工业信托10%股权。它们在联合信函中，表示要求举办特别股东大会，让陈伟强受委为董事及时予以“批准”（endorsement），而不要等到9个月后的常年大会。