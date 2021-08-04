胜宝工业信托两维权股东要求举行特大 就陈伟强担任独立非执行董事进行表决 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 维权股东Quarz资本管理公司（Quarz Capital Management）与Black Crane Capital致函胜宝工业信托（Sabana REIT），要求举行特别股东大会，让股东针对对冲基金创始人陈伟强担任信托独立非执行董事进行表决。Quarz与Black Crane共持有胜宝工业信托10%股权。它们在联合信函中，表示要求举办特别股东大会，让陈伟强受委为董事及时予以“批准”（endorsement），而不要等到9个月后的常年大会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Quarz资本管理公司 Black Crane Capital 胜宝工业信托 新交所下令除牌 沪安电力上诉失败须呈脱手献议 评股论经