派发比去年更高股息 华侨与大华银行上半年净利强劲增长

华侨银行与大华银行第二季和上半年净利皆取得双位数增长。随着新加坡金融管理局取消派息限制，两家银行都宣布派发比去年同期更高的股息。

准备金减少，非利息收入增加，推升银行盈利。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）第二季和上半年净利皆取得强劲双位数增长。随着新加坡金融管理局取消派息限制，两家银行都宣布派发比去年同期更高的股息。

华侨和大华昨天（8月4日）在开市前发布今年第二季和上半年业绩。

华侨上半年净利同比增加86％至26亿6100万元。集团宣布派发每股25分中期股息，派发率是上半年净利的42％，与2019年中期股息派发率一致，高于去年同期的15.9分。派息日是8月26日。

受到冠病疫情冲击，金管局去年7月要求本地银行和金融公司将派息总额限制在前一个财年的60％。金管局近期解除这项限制。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在线上记者会上指出，上半年净利大增，除了因为今年首季业绩非常亮眼，第二季盈利也表现坚韧。

华侨第二季净利同比增长59％至11亿6000万元。

由于净利息收益率（NIM）减少2个基点至1.58％，华侨第二季净利息收入同比减少2％至14亿6000万元。

较低的交易、投资和保险收入，也造成非利息收入同比减少3％至11亿1000万元。不过，收费收入增加28％，抵消了部分影响。

与去年同期相比，华侨在第二季拨出的准备金减少69％至2亿3200万元，但仍高于今年第一季的1亿6100万元。

集团根据区域市场目前的营运环境，为未减值贷款预留了较多准备金。

截至今年6月底，不良贷款比率为1.5％，和前一季一样，也低于一年前的1.6％。

大华上半年净利增29％

大华银行上半年和第二季净利同样取得双位数同比增长。上半年增加29％至20亿1100万元，第二季增长43％至10亿零300万元。

大华宣布派发每股60分中期股息，股息派发率为50％，派息日为8月27日。集团去年的中期股息为每股39分。

大华指出，上半年净利息收入同比增长2％至31亿1000万元，净收费和佣金收入增加28％，达到12亿3000万元的新高。

贷款强劲增长，加上净利息收益率增加8个基点至1.56％，也带动大华第二季净利息收入同比增加8％至15亿7800万元，

财富管理、贷款相关以及基金管理收费强劲增长，促使第二季净收费和佣金收入增加了34％。其他非利息收入则减少32％至2亿4300万元。

大华第二季拨出的准备金减半至1亿8200万元，不良贷款比率维持在1.5％。

摩根士丹利（Morgan Stanley）亚细安银行研究部主管罗德（Nick Lord）认为，大华第二季业绩表现非常稳健，每股60分的中期股息，更展示了银行对前景乐观。

国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）副总裁和信贷风险高级主管塔兹曼诺夫（Eugene Tarzimanov）指出，两家银行净利大增，主要是因为准备金减少。

塔兹曼诺夫说：“虽然穆迪预计，两家银行在2021年剩余时间里和2022年的不良贷款将适度增加，尤其来自华侨银行和大华银行的海外业务，但两家银行充足的储备和盈利改善，为它们提供了非常好的缓冲。”

华侨闭市报12.46元，涨1.80％；大华涨1.78％，收报26.31元。今天将发布业绩的星展集团（DBS）也涨了1.23％，闭市报30.58元。