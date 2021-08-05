星雅集团 Straco Corporation

这只股票自2015年5月27日升试1.10元后，就进入三波下跌走势。2016年3月14日股价下跌至0.70元，随即于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了（A）波；接着回扯至2018年元月15日的0.89元，同时于其每月一杆图以“转向”信号结束了（B）波，旋进入具三波的（C）波跌势。同年12月19日股价下滑至0.67元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了a波。2019年7月5日股价回扯至0.83元，此为b波。2020年3月19日股价下滑至0.395元，遂完成了c波，同时也为（C）波画下句号，遂出现三波回扯走势。2020年6月19日股价上升至0.565元完成了（a）波；过后回扯至同年8月5日的0.44元，且于其每周一杆图以“转向”信号结束了（b）波。同年12月2日股价上升至0.605元，旋于该月每月一杆图以“转向”信号完成了（c）波。由于其每月一杆图中的“动力”信号还在负号界域的0.86464处，与“中性线”仍有一段距离，因此，估计股价一旦跌穿位于0.44元的支撑点，当有骤跌。

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