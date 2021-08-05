本地科技起步公司上半年 交易额53亿元同比增逾五成

企发局主席王文辉说，我国今年诞生三个新的“独角兽”（市值超过10亿美元的起步公司），它们是知识产权信息软件商智慧芽、汽车销售平台Carro和跨境汇款平台NIUM。

尽管面对冠病疫情影响，本地创业生态环境继续取得强劲增长势头。设于本地的科技起步公司今年上半年完成355笔交易，总交易额53亿元，比去年同期的317笔交易和总交易额34亿元有所增加，交易额更增加超过五成。

新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）主席王文辉昨天（8月4日）在新加坡创新社区日（SG Innovation Community Day）开幕仪式上讲话时，透露上述数据。

他说，我国今年诞生三个新的“独角兽”（市值超过10亿美元的起步公司），它们是知识产权信息软件商智慧芽公司（PatSnap）、汽车销售平台Carro和跨境汇款平台NIUM。

王文辉说：“疫情给起步公司带来了前所未有的挑战。它们不得不努力应对收入损失、现金流减少和裁员等问题。尽管面临这些挑战，本地创业生态系统依然保持韧性并持续增加活力。”

为保持本地创业生态环境势头，同时支持更多优质起步公司，他表示，企发局旗下的投资公司SEEDS Capital将委任13个共同投资伙伴，参与三个精深科技领域起步公司的投资，预计可催化超过1亿5000万元的投资。

根据SEEDS Capital昨天发布的文告，这13个投资伙伴是在“起新—投资”（Startup SG Equity）计划下对本地精深科技起步公司进行投资。这使得参与该计划的积极伙伴总数达到46个。

新加入伙伴将投资在先进制造与工程、保健与生物医学，以及城市解决方案与可持续发展等三个精深科技领域的起步公司，预计可催化1亿5000万元以上的投资。

这些投资也符合我国的科研、创新和企业计划（Research Innovation Enterprise Plan）。

除了资金，王文辉表示，人才也是维持增长势头和我国抓住增长和创新领域的重要因素。像面簿、Zoom和冬海集团（Sea Group）等全球科技巨头，过去一年加大本地发展和人才招聘，以支持公司在区域的增长。他们在本地扩展业务，将有助于吸引顶尖科技人才到新加坡，给本地起步公司提供优秀人才资源。

他说：“我们正处于创业和创新生态系统发展中一个令人期待的阶段。而我们所面临的疫情影响，只会让我们更下定决心在这条创业道路上继续走下去。”