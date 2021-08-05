卡拉OK暂“封麦” 办公温书多用途

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

Teo Heng创办人张仰兴（右）和董事经理张玉琴一起并肩奋斗多年，并坚持实践社会企业精神，希望继续向国人推广他们最热爱的歌唱活动。（叶振忠摄）
Teo Heng创办人张仰兴（右）和董事经理张玉琴一起并肩奋斗多年，并坚持实践社会企业精神，希望继续向国人推广他们最热爱的歌唱活动。（叶振忠摄）

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冠病疫情暴发至今一年余，许多行业仍在苦苦挣扎。逆境求存不易，却有许多公司不愿放弃。前路虽难行，依然有一些公司开辟了不同的路。本系列邀请已有60年历史的南和旅行社、红娘公司GaiGa以及家庭式卡拉OK业者Teo Heng，分享各自的经验。

冠病疫情反反复复，让本地家庭式卡拉OK业者在过去18个月备受煎熬，业者对重新营业燃起希望，但又落空好几回，复业之路可谓一波三折。

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