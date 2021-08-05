卡拉OK暂“封麦” 办公温书多用途 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM Teo Heng创办人张仰兴（右）和董事经理张玉琴一起并肩奋斗多年，并坚持实践社会企业精神，希望继续向国人推广他们最热爱的歌唱活动。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情暴发至今一年余，许多行业仍在苦苦挣扎。逆境求存不易，却有许多公司不愿放弃。前路虽难行，依然有一些公司开辟了不同的路。本系列邀请已有60年历史的南和旅行社、红娘公司GaiGa以及家庭式卡拉OK业者Teo Heng，分享各自的经验。冠病疫情反反复复，让本地家庭式卡拉OK业者在过去18个月备受煎熬，业者对重新营业燃起希望，但又落空好几回，复业之路可谓一波三折。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 逆势前行·迎难而上系列 Teo Heng 卡拉OK 中小企业 创企业端流动付款应用 在传统牛车水取得突破 这张信用卡让你边消费边赚$300