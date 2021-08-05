卡拉OK暂“封麦” 办公温书多用途

冠病疫情暴发至今一年余，许多行业仍在苦苦挣扎。逆境求存不易，却有许多公司不愿放弃。前路虽难行，依然有一些公司开辟了不同的路。本系列邀请已有60年历史的南和旅行社、红娘公司GaiGa以及家庭式卡拉OK业者Teo Heng，分享各自的经验。

冠病疫情反反复复，让本地家庭式卡拉OK业者在过去18个月备受煎熬，业者对重新营业燃起希望，但又落空好几回，复业之路可谓一波三折。