创企业端流动付款应用 在传统牛车水取得突破

51岁的李英耀曾在保险业闯荡20多年，过后在大中华地区从事了好几年的创投工作，没想到在人生步入知天命之际，迎来了事业新高峰。

他在中国工作期间，亲身体验了当地零售业付款系统高度数码化，如何为消费者带来巨大便利，也为商家开拓市场带来效益。这在新加坡应该也有很大发展空间。

于是，他在2017年底创立了SCash科技，发展出一套专供企业客户端的流动付款应用软件，让商家能更便捷处理付款，提升营运效率。

SCash在2018年成为中国电商平台阿里巴巴集团（Alibaba）旗下云端科技子公司阿里云在本地的独立软件供应商（independent software vendor），是打开新加坡市场的契机。

李英耀接受《联合早报》访问时笑说：“我们的科技方案取得突破的地点是传统的牛车水。当时，中国旅客来新加坡必到牛车水，在那里的商店购物采买。他们在国内大多习惯使用电子付款，在外旅行如果也能够这么做，当然更方便。”

“牛车水的商家采用我们的应用软件后，销售员能直接通过手机应用跟支付宝（Alipay）系统连接，每名销售员都能够身兼收银员，即席为中国游客完成付款，就不必那么多人在收银台排队等结账，对商家有好处。”

SCash的软件也进一步支持餐饮零售业者设立线上商店，将销售带上网。这在冠病疫情暴发后取得快速增长。

公司的软件也在去年中和星网电子付款公司（NETS）的付款系统连接，同时为有意发展线上销售的邻里商店和零售业者提供服务，主要客户包括泡泡茶连锁店里喝（LiHO）、时尚品零售商Valiram集团等。

他解释，专供企业端的软件一个好处是通过云端支持，即时处理大量数据，进行即时分析，让商家更快速掌握营运状况，例如追踪货品库存、观察销售是否出现异常现象，可及时因应等。

数码化原本就是发展趋势 疫情过后仍会有大量需求

李英耀透露，公司从新加坡起步，这两年多来扩充到邻国马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾，客户从原本低于2000个暴增至目前4万个，主要增长来自区域。

他坦言，加入阿里云的体系，为公司打开区域市场提供了方便之门，一个例子是成功争取到大型快餐连锁集团麦当劳在菲律宾的合同，为它们的线上销售提供技术支援，取得不错成果。

询及新加坡和区域市场这期间的相对增长，他不讳言，区域比本地快速。“或许邻国的业者可获得的政策支援较少，为了求存，须更快速求变适应吧。”

公司与新加坡零售管理学院（SIRS）合作，开办课程向本地商家传授数码化销售的知识。他相信经由这样的推广活动，接下来可取得更显著进展。

虽然业务在疫情期间取得长足进展，李英耀认为，数码化原本就是不可避免的发展趋势，并非因疫情而生。他说：“疫情过后，线上销售和电子付款依然会有大量需求，因为对商家来说，这已是做生意的必需条件。”

事业成功，反而让他心怀警惕，竞争者很快就会出现。

李英耀透露，公司之前已通过天使融资（angel funding）获得个人投资者支持，目前正在洽谈A轮前融资，可能引进机构投资者。

他希望接下来能获得显著融资，更快速扩大市场，抢占先机。