同比增54％至37.1亿元 星展集团上半年净利创新高

集团昨天发布第二季和上半年业绩，第二季净利同比增加37％至17亿元。董事会宣布第二季每股派息33分，加上第一季派息，上半年每股派息51分。派息日是8月26日。

贷款和收费收入皆有增长，加上准备金减少，星展集团（DBS）上半年净利创新高，比去年同期增加54％至37亿1000万元。

董事会宣布第二季每股派息33分，加上第一季派息，上半年每股派息51分。派息日是8月26日。

集团昨天发布第二季和上半年业绩，第二季净利同比增加37％至17亿元。

星展集团执行总裁高博德在线上记者会说：“这是一个强劲的上半年，我们带着相当高的信心进入下半年。”

高博德指出，第一和第二季度贷款皆取得3％增长，超出预期。“好消息是，这些贷款增长非常多元，有来自房地产、电信、媒体与科技以及能源领域，尤其是再生能源和可持续发展相关贷款。”

集团在新加坡、东南亚以及大中华市场的贷款皆有增长。持续看好接下来的势头，集团将全年贷款增长上修至高个位数。高博德说：“我们在上半年已有6％增长，下半年估计有3％。”

高博德也说，集团自去年年中已开始探索其他收入来源。“我们认为利率环境在未来两三年将是一个不利因素。因此，除了加强收费收入和非利息收入等核心业务，明智的做法是开始寻找替代方案和收入增长来源。”

集团收购了印度的Lakshmi Vilas银行以及中国的深圳农村商业银行（Shenzhen Rural Commercial Bank）股权，并扩大供应链融资和加速在中国成立合资证券行等。

高博德估计，这些新举措将在明年带来约3亿5000万元收入，比今年增加约2亿元。

由于资产组合至今表现坚韧，他评估今年全年的准备金将少于5亿元。新形成的不良资产和特别准备金已经减少至冠病疫情前的水平，集团上半年共注回2亿7500万元一般准备金。

上半年的不良贷款比率从1.6％改善至1.5％。

从各项业务看，第二季净利息收益率（NIM）同比下滑17个基点，抵消了贷款全面增长所带来的收益，净利息收入同比减少9％至20亿9000万元。收费收入则达到8亿6800万元，同比增加27％，是今年首季创记录以来的次高记录。

整个上半年，净利息收入同比减少12％至42亿元，收费收入则增加20％至历来最高的18亿2000万元。

国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）副总裁和信贷风险高级主管塔兹曼诺夫（Eugene Tarzimanov）说：“星展银行的盈利能力已经恢复至冠病疫情前水平，资产回报率（ROA）上升到1.1％。不良贷款比率保持在1.5％，一级资本比率（CET1）上升至14.5％，星展维持了非常高的信用度和强劲的资产负债表。穆迪预计，星展在2021和2022年将保持非常强劲的信用指标。”