全年净利滑落6％ 新交所股价暴跌6％ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡交易所（SGX）全年净利下跌6％至4亿4500万元，低于市场预期的4亿7350万元，营收持稳于10亿5600万元。新交所股价昨日应声暴跌6％至11.33元，这是它去年5月底以来最大单日跌幅，交易总值1亿1292万元，是去年5月底以来最高，也是昨日全场第二高。股票（现货和衍生产品）业务在2021财年的营收下跌8％至7亿零110万元，占总营收的66％（2020年为72％）。现货营收增3％至4亿1270万元，日均交易总值达13亿5000万元，是2013财年以来最高；衍生产品营收则跌20％至2亿8840万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，���读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡交易所 新交所 全年业绩 股价暴跌 罗文才 黄耀龙 以股代息 穆迪 信评 星和上半年净利减12.3％ 星狮集团首三季净利微升1％