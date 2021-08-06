全年净利滑落6％ 新交所股价暴跌6％

新加坡交易所（SGX）全年净利下跌6％至4亿4500万元，低于市场预期的4亿7350万元，营收持稳于10亿5600万元。新交所股价昨日应声暴跌6％至11.33元，这是它去年5月底以来最大单日跌幅，交易总值1亿1292万元，是去年5月底以来最高，也是昨日全场第二高。

股票（现货和衍生产品）业务在2021财年的营收下跌8％至7亿零110万元，占总营收的66％（2020年为72％）。现货营收增3％至4亿1270万元，日均交易总值达13亿5000万元，是2013财年以来最高；衍生产品营收则跌20％至2亿8840万元。