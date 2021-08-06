三达 Santak Holdings

这只股票自2006年2月6日上升至0.37元，并于其每周一杆图以“转向”信号带领股价进入三大波下调走势。2009年3月9日股价下试0.061元为A大波画下句号，旋进入具五波的B大波回扯。同年9月7日股价上升至0.134元完成了第（1）波，接着回扯至2010年2月22日的0.069元，此为第（2）波。2014年元月17日股价上升至0.33元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（3）波。2015年元月29日股价下调至0.137元完成了第（4）波，随后上升至同年6月30日的0.34元结束了第（5）波，同时为B大波画下句号，旋进入具三波的C大波跌势。2016年6月22日股价下跌至0.094元，旋于当天以“转向”信号完成了（a）波，过后回扯至2017年8月24日的0.139元，此为（b）波。今年元月8日股价下滑至0.023元结束了（c）波，同时为C大波画下句号，遂止跌回升。截至7月16日股价已经上升至0.09元。估计短期回扯，股价当向下填补介于0.09元与0.06元间的缺口，过后将回升填补介于0.10元与0.13元间的缺口了。

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