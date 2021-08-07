曼哈顿资源 Manhattan Resources

这只股票于2010年10月22日上升至1.335元，随即于当天以“主要转向”信号进入三大波跌势，其中A大波又具五波。2011年3月15日股价下跌至0.73元完成了第（1）波，过后回扯至同年7月5日的1.18元，此为第（2）波。2012年11月19日股价下滑至0.41元，并于当天以“主要转向”信号结束了第（3）波。2013年元月7日股价回扯至0.63元完成第（4）波。同年5月9日股价下试0.245元，旋结束了第（5）波，同时为A大波画下句号。2014年5月19日股价升至0.71元，且于每周一杆图以“主要转向”信号完成了B大波。2020年5月15日股价下探0.01元，随即于每月一杆图以“主要转向”信号结束了C大波，旋止跌回升，截至今年6月18日股价已升至0.073元。由于股价自2016年10月的0.089元下跌至上述的0.01元，其间“动力”信号却从负号界域的4.92778渐升，如今更是进入正号界域，因此，估计股价将向上填补介于0.073元与0.09元间的缺口，一旦穿上位于0.12元的阻力线，股价当进入中期升势。

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