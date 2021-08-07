城市发展预期因疫情持续影响 上半年净亏可达3500万元

城市发展（CDL）预期上半年净亏可达3500万元，因受冠病疫情持续的影响。

它上财年上半年取得310万元净利，这包括一笔1760万元的递延税款贷项（deferred tax credit），那是新西兰政府的冠病业务持续性配套的一部分。

集团昨日闭市后发布业绩警讯时指出，冠病疫情持续已导致防疫措施重新收紧，包括旅行限制和不时的封锁。这些挑战继续打击业绩，尤其是经营集团酒店业务的千禧国敦酒店集团（Millennium & Copthorne Hotels）。