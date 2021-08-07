城市发展预期因疫情持续影响 上半年净亏可达3500万元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 城市发展（CDL）预期上半年净亏可达3500万元，因受冠病疫情持续的影响。它上财年上半年取得310万元净利，这包括一笔1760万元的递延税款贷项（deferred tax credit），那是新西兰政府的冠病业务持续性配套的一部分。集团昨日闭市后发布业绩警讯时指出，冠病疫情持续已导致防疫措施重新收紧，包括旅行限制和不时的封锁。这些挑战继续打击业绩，尤其是经营集团酒店业务的千禧国敦酒店集团（Millennium & Copthorne Hotels）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 城市发展 业绩预警 上半年业绩 净亏 酒店业务 冠病疫情影响 千禧国敦酒店集团 协信远创 《商业时报》下周三主办 “新常态下的大趋势”网上研讨会 速读财界