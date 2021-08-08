ESG投资不应只是潮流

就势论市

ESG并不只是关于环境保护。ESG中的“G”应该比另外两个更为重要。

如果一家公司的透明度和治理有问题，它在E和S的得分再高也不宜投资。

电子邮箱收到ESG相关报告的次数越来越频密，有时候一天内会收到好几份。

专门研究交易所挂牌基金（ETF）及交易所挂牌产品（ETP）的ETFGI发来最新报告，ESG主题的ETF和ETP在截至今年6月底的总资产达到2930亿美元，比2020年底的1930美元增加50％，而投资产品的数目则从514个增加到644个。

ESG主题投资产品大受欢迎的情况可见一斑。

其实ESG并不是一个新的概念，它所代表的永续环境（Environment）、社会责任（Social），以及公司治理（Governance），是社会责任投资（Socially Responsible Investment）的三个主要指标，早在《圣经》时代，犹太人便已根据道德价值与社会标准来评估投资。

在近十年之前，ESG只是一小群人摇旗呐喊的口号。2004年，时任联合国秘书长安南建议投资经理把ESG包括在投资分析框架内并没有得到太大认同，因为投资界相信他们应专注为客户赚钱，无须过度关注这些非金融指标。

物转星移，ESG最近几年从非主流变成主流，受到越来越多人的正视，ESG投资迅速抬头。投资者日渐重视ESG评级，并在构建投资组合时将ESG评级与传统的财务指标结合考虑，不再只是纯粹追求投资回报。

多数人在讨论ESG的时候把重点放在“E”，所以也带动了所谓的绿色投资。根据信评机构穆迪投资者服务的统计，今年上半年发行的永续发展债券共4270亿美元，比去年同期增加超过一倍。

ESG投资追求财务回报

兼顾对社会与环境影响

然而，林林总总ESG、绿色、环保主题的投资产品，对我们这些普通投资者有什么意义吗？

坦白说，虽然我同意为了地球与万物着想，我们必须照顾环境，减少碳排放、杜绝资源浪费、鼓励再循环，投资者可以集合力量去迫使公司对环境、对社会、对世世代代负责，但我更在意的是这些投资能给我带来多少回报。ESG投资理念在追求财务回报之余，还要兼顾对社会与环境影响，是否会降低回报率？

有研究发现，注重ESG的投资，回报率似乎更胜一筹。例如，标准普尔早前分析了26个ESG主题的挂牌基金和互惠基金，发现从去年3月到今年3月，19个基金取得介于27.3％到55％的增长，比标普500指数同期取得的27.1％增长高。

然而，如果换一个时间段却会产生截然不同的结果。

追踪美国EGS股票的FTSE4Good美国指数在今年1月到6月期间上扬11.6％，低于标普500指数的12.3％。同样的，MSCI全世界指数（MSCI All-Country World Index）这段期间上扬了8.5％，但MSCI全世界永续指数（MSCI ACWI Sustainable Impact Index）只上扬不到1％。

因此，ESG���资跟回报之间有什么关系，无法下定论。

不过我相信，如果你是一名长期投资者，打算持有一项投资10年或20年，那你可能得特别关注ESG。近两三年来ESG势力来势汹汹，环保分子说话越来越大声，企业如果被认定损害环境与社会，就会遭到杯葛，后果可以很严重：商业伙伴撇清关系、金主不借钱、消费者拒绝购买产品。这些都会影响公司的业绩表现，进而影响股价。

无论如何，ESG并不完全只关注于环境保护。个人觉得ESG中的“G”，应该比另外两个更为重要。如果一家公司的透明度和治理有问题，它在E和S的得分再高也不宜投资。

新加坡董事协会、国大商学院治理制度与机构研究中心（CGIO）与澳大利亚会计师公会周三联合发布的2021年新加坡治理与透明度指数（SGTI）报告，显示本地上市公司在企业治理和透明度方面取得佳绩，创下68.7分的历来新高。这个成绩跟我们频频看到的新闻事件似乎不太一致。

早些时候接连有公司发生董事会纠纷，或是大股东或维权股东跟董事会之间的纷争，绿科控股（ecoWise Holdings）事件闹了几个月还在发酵。闹剧不断上演，让人看笑话之余也忧心董事会与管理层是否花太多时间在处理斗争而忽略业务增长？

企业治理专家麦润田日前撰文写出一个现象，越来越多新交所上市公司没有按照新交所条例的要求作披露。例如根据条例，任何重要职务的人事变动须在任何一方有意停止职务时便即刻宣布，包括高级行政人员及外部审计师在内。但是他发现，好些公司是在找到替代人选后才一并公布，被点名的有Charisma能源和伟盛（GS Holdings）等。

文章发布一个星期后又多了一个莱佛士教育（Raffles Education）的例子。它在7月29日披露，马来西亚子公司遭追讨4亿1000万令吉（1亿3200万新元），不过双方已经达成和解。耐人寻味的是，该公司早在5月27日便已收到传票及索赔声明，涉及款项是公司市值的一半，但它却迟至两个月后事情解决了才披露消息，没有即时通报或适时汇报进展。显然，虽然上市公司的整体治理与透明度指数提高了，但有待改进的企业仍然不少。不论任何行业，ESG的疏失都会对运营和盈利构成严重风险，积极解决这类风险的公司，它们的业务较不容易中断，股东的下行风险较低，而重视ESG的投资者更有可能提前发现公司的“G”是否有问题。