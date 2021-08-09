环保永续 从绿色家园开始

从各种节省能源设施到脚踏车停放室，许兄弟集团（Koh Brothers）协助新加坡人减少碳足迹。

建造环保私宅的先锋

本地房地产发展商许兄弟是最早创导将绿意和永续概念带入新加坡家宅的本地发展商。

早在15年前，许兄弟就在加利谷山上四栋豪华独立式洋房的建筑蓝图中，加入特别设计的雨水循环使用系统，是在发展项目中率先加入绿色环保特色的本地发展商之一。

配合其他设备，包括太阳能热水器、省水装置等的全面能源节省系统，协助洋房屋主长期节省高达25%的水电费。

集团执行总裁兼董事经理许庆祥指出：“我们认同我国朝向绿色城市的发展方针。”他强调，集团的营运核心集焦于永续发展。

许兄弟是他父亲许哲铭在1966年创办的独资经营公司，后来逐步发展成为新加坡的上市公司。今天，许兄弟在新加坡、中国、印度尼西亚、马来西亚和韩国等地拥有超过40家子公司、联营公司和附属公司。

配合国家的发展脚步

从使用最具环保效能的建筑材料到绿色环保设计，许兄弟致力于在展开每一项目，打从一开始就关注建筑对环境的影响。集团尽量利用再生太阳能源和再循环建材，努力减少碳排放量和对环境造成冲击；同时使用低传热玻璃，以及通过家居格局设计，产生最高度的对流空气，减少城市岛屿的暖化效应。

许庆祥说：“我们不断想方设法，为环境和购屋者提供更好的绿色环保方案。” 他补充说，集团不断探讨在公共场所，如屋顶平台使用太阳能板，在游乐场和户外的健身场地采用再循环的塑胶等有利环保的建材。

Van Holland 共有69个单位。该公寓有绿色特点设施，包括自动感应的LED灯具、太阳能板等等。（图／商家提供）

许兄弟在荷兰村的最新发展项目Van Holland 就是一个好例子。这拥有69个单位、将在2023年完工的项目，进一步拥有更多的绿色特点设施，包括在所有的公共场所装置节省能源自动感应的LED灯具、在屋顶平台装置太阳能板、电子车充电点等等。

兴建可助减低碳足迹的家宅

除了为公司发展的房地产项目加入更多绿色环保考量外，许庆祥也希望集团兴建的家宅，让居民可以选择改变生活方式以减低碳足迹。

例如Van Holland 坐落的地点非常方便，居民步行可到荷兰村和地铁站；公用设施，如学校、生活和娱乐设施都近在咫尺；通过特别建造的有盖走廊到地铁站，就可直达新加坡的各角落。

这项目也特设一个使用便利又安保的脚踏车停放室，以及让骑士清洗和修理脚踏车的角落，鼓励屋主骑行。

“脚踏车是唯一真正的环保交通工具。” 许庆祥说。当公司开始决定要为这不断增长的脚踏车骑士群建造理想家宅时，他本身就花两年时间亲身体验骑车经验，以便更深入了解脚踏车骑士的需求。

了解更绿化世界的需求

许兄弟在2015年发售的第一项执行共管公寓――Westwood Residences ，是新加坡第一个以脚踏车为主题的公寓，设置有小型脚踏车赛车场、以及有盖安保的脚踏车停放室和维修处。

“这项目是超前时代，推广骑脚踏车主题以鼓励健康活跃的生活方式。” 许庆祥说。2016年国际研究与教育机构城市土地学会（Urban Land Institute）在《活跃通勤和地产：新前线》的报告中，重点突出方便骑行的世界10项地产发展项目，Westwood Residences是其中一项，其他八项在美国，一项在伦敦。这个设计概念为许兄弟赢得多项荣誉，包括2018年房地产网站EdgeProp新加坡卓越奖中的卓越创新认可。

许兄弟将这些与骑脚踏车有关的独特设施，引入最新的发展项目 Van Holland。作为发展商，许兄弟继续扣紧时代脉搏，顺应人们生活方式的转变和新期许。

Van Holland的生机花园，让居民亲近大自然。（图／商家提供）

鼓励永续生活的房地产

Van Holland 的其他特点包括两个无边界泳池、凉亭和空中休息室、壮观水幕、热带花园走道、池边花园走道和蓝天天台，以及3.1米高的意大利幕墙和宽大的阳台，这些设计都为了让居民更接近大自然。

这优质豪华公寓项目不只能让人远离城市的喧嚣，享受宁静绿葱的生活，也是鼓励永续生活的一项房地产项目，以便让新加坡人未来可以继续享受健康和绿色空间。

“我们的座右铭是我们建筑的不是一间屋子，而是一个家；对我们来说，入住者的体验是我们进行设计的重要考量因素。” 许庆祥强调。

【本文由许兄弟呈献】