吸引新人才 推动物流业成长

如何吸引新人才加入，从而推动下一阶段新加坡的物流业成长，是环通物流集团（Pacific Logistics Group，简称PLG）创始人林世福致力于推行的。

在未接触到物流业前，林世福从没想过他会和箱运货轮、货运火车和18轮大卡车为伍。然而，这个行业却让林世福有机会接触到新的朋友，进而成为他的最佳合作伙伴；而更重要的是，物流让他有机会拥抱这个充满新机遇的世界。

环通物流集团创始人林世福。（图／环通物流集团提供）

现年50岁的环通物流集团创始人林世福说：“我年轻时没上大学，因此失去了深造的机会；之后我投身的物流业却教育了我。”

2000年，林世福以仅有两名员工的货运代理公司起家，之后发展迅速。如今环通物流已是一家能为客户提供多种方案的业内领先物流服务供应商。



林世福在分享自己的切身经验时说：“当初我投身物流业，是因为我觉得这是一个充满弹性的行业，当中所学到的十八般武艺，事实上可运用在生活上的方方面面；这些年来，物流业不断启迪我保持每天学习新事物的热忱。”



转眼21年过去了，这个行业仍不时提醒林世福不忘初心；跨越11个国家和多种运输器材模式所涉及的复杂性，经营确实不是件简单的事。



环通物流如今有240名员工，它协助的客户就包括能源领域的跨国企业，帮助客户协调全世界的货物与资源流动。它与其他设在新加坡的本地和国际物流公司一样，在支持途经新加坡的全球贸易上扮演了一个重要的角色。



根据统计，全球约七分之一的货柜是由新加坡集散。林世福说：“许多公司选择新加坡作为其转运站，因为我们的海港提供了最佳的安全与效率保障，它每周七天全天候24小时不间断操作确保准证能在弹指间发放；这意味着当船只抵达后，它能在隔天处理好卸货、装箱和分散的工作。”

世界级的衔接

大士超级港区（Tuas Port）的推介，让新加坡领先的货柜转运枢纽得到了进一步的巩固。当大士港在2040年全面竣工后，将结合港务局旗下巴西班让、吉宝和布拉尼岛的海港经营商，成为全球规模最大的全自动化货运终站。



配合这个最新发展，环通物流已搬迁到总面积为70万平方英尺的物流中心新总部，距离大士超级港约1公里路程。它已俨然形成一个可让货柜直接穿梭于货轮与工厂之间的生态系统，省略了额外的延误和处理费用。

环通物流的业务跨越11个国家，为客户提供多种运输方式。（图／环通物流集团提供）

林世福对这个发展感到兴奋不已，并把它视为机遇。他说：“总部濒临海港的优势，让我们对海外客户更有吸引力。大士港的物流基础设施，由于是在从无到有的基础上建造，因此允许我们为客户创建了更大的价值。”



例如，新海港的设备包括全自动化的码头与货场，大幅提高了运作速度与效率。不同的物流业者可以把握新契机，充分提升他们的服务能力。



环通物流已加强其数码能力 ，包括研发一套内部软件系统，将公司所有部门的系列汇集在一起。林世福说：“这有助我们减少了文书工作，而且总部和海外分公司更容易分享讯息，也让我们的生产力得以提升。”

投资人力资源

环通物流总部三楼的仓库面积达10万平方英尺，设有高货架三向式（VNA）系统，移动货品简易方便。（图／环通物流集团提供）

除了数码化，环通物流最大的投资在于人。

林世福说：“物流是一项复杂的行业，欲掌握对全面供应链一窥全貌的本领，需要有一定时间来累积相关方面的知识。在这个行业，大多数人只了解部分窍门，譬如只熟悉大卡车运输、仓储或货运。”



因此，林世福特别珍惜60岁以上的员工，因为他们所积累的智慧是无价的，所以他会竭尽所能保留他们。然而，林先生最大的担忧是缺乏新人才的加入。他说：“我们的当务之急是要训练更多新的物流师，因为第一代的人员即将退休。”

公司将在今年参与新加坡企业发展局的首届国际化人才培育计划（Global Ready Talent Programme，简称GRT），训练10名管理培训生。诚如林世福本身的非正式教育，计划聚焦的是现实世界的训练。当培训生在新加坡完成6个月的培训后，他们将在接下来的两年，被分派到包括中国、老挝和德国等由环通物流设立的10个海外分公司。这些地点也是公司铁路货运的着重点，为区域的联系提供了额外的运输渠道。



培训生将在被分派到的国家浸濡，终极任务是领导环通物流在当地的业务扩展。虽然冠病疫情带来了挑战，但大士港涌现振奋人心的合作机遇，林世福认为物流业的前景仍将一片光明。



“新加坡人善于通过自身的知识与才能，与邻近国家取得良好的沟通。通过在东南亚和中国建立起的强大合作伙伴关系，我们将继续取得长期的增长。” 林世福说道。

【本文由环通物流集团呈献】