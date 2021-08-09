凭金融知识 积累财富

数码投资顾问平台Endowus希望让新加坡人掌握更多金融和退休规划知识。

线上研讨会备受欢迎

2020年2月，当全球股市因冠病大流行的影响而开始下跌时，社交媒体和在线讨论区充斥着来自焦虑散户投资者的问题和评论。他们当中不乏退休人士。

为了解答大家普遍关心的问题，Endowus的创始团队迅速组织了一系列的线上研讨会，帮助新加坡人了解金融市场的波动性。首席执行官万振邦说，通过在YouTube上举办的线上研讨会，投资者了解到市场风险、拥有一个分散风险的投资组合的重要性，以及投机和投资之间的区别。

随着观众对这类研讨会的需求上升，拥有在瑞银、摩根士丹利和高盛等投行工作经验的Endowus创始团队成员开始施展人脉，邀请了基金经理、金融博客和专家来参与，分析和解释各种不同的投资概念。无论是新手、老将等不同经验的投资者，都从这些见解与知识分享中获益。

大家都想方设法来增添收入、为退休储蓄、增长财富，以及跟上通货膨胀的步伐。然而，并非人人都具备足够的金融知识来了解如何投资以长期获利，同时避免生计遭到威胁。如果大家不为未来好好投资，那么多年工作，努力积累的积蓄将逐渐贬值。

Endowus的领导团队成员组织了一系列的线上研讨会，帮助国人了解金融市场的波动性。（图／Frenchescar Lim)

聚焦财经教育

万振邦说：“我们把重点放在教育上，而不是从市场中获得即时满足。许多人分不清投资和投机的区别。这对个人或是广大群体的财务、精神和社会健康都是非常危险的。”

冠病大流行促使社会快速地数码化，也有更多新加坡人开设交易户头。有经验的投资者一般对风险有较好的理解，但新进场的投资者无论老少，都有可能损失巨额资金，严重影响到他们自己的退休储蓄。

万振邦表示：“我们希望帮助大家更了解投资理财和个人财务这方面的知识。投资理财是以正确的期望，来实现财富增长的目标，而不是为大家提供短期买卖股票的小贴士。”

Endowus强调，人们应该为手上的现金、公积金和退休辅助计划（SRS）储蓄，制定一个整体的长期投资策略。

Endowus的领导团队成员认为，为了储蓄足够的退休金，制定整体的长期投资策略很重要。（图／Frenchescar Lim）

32岁的万振邦解释道：“我们主张以科学的方法对待市场，不去揣测最佳的投资时机。我们的做法是让投资者设定目标，并以适合个人目标的风险水平，来制定一个有效且多元化的投资组合。”

Endowus之所以会成立这个公司就是因为创始成员希望，为自己和家人找到过去只有机构投资者能享有的高质量咨询服务，也让大家能以低廉、合理的费用来购买优质理财产品。

降低投资的门槛

万振邦是两个年幼孩子的父亲，在为自己的家人规划投资计划时，他体会到了散户投资者所面临的两大困扰。

首先，他们没有机会买入机构投资者可以投资的一些优质基金。

其次，基金的销售佣金抬高了投资者的费用。销售佣金的存在也可能导致投资顾问和投资者出现利益冲突，而向散户投资者推荐让他们可以赚取到最多佣金的理财产品，而不是最适合投资者的产品。

万振邦说，Endowus旨在解决三个问题：

如何向广大群众提供以往只限于机构投资者的投资建议；

如何提供与投资者的财务目标一致的金融产品；

如何以透明、公平的收费形式来克服前面两个难题。

万振邦：Endowus在2019年成为唯一可以让投资者使用投资公积金存款，以及退休辅助计划存款投资的数码投资顾问平台。（图／Frenchescar Lim）

满足新加坡人的退休需求

考虑到这几点，创始人在成立Endowus时，非常注重能满足投资者退休需求的长期效益。该公司是个理财顾问平台，只向客户收费，不受制于任何产品供应商。

Endowus还在行业中率先向客户提供100％的销售佣金回扣，降低了投资成本，确保投资效益不受高额费用的影响。

万振邦说：“随着社会老龄化，拥有足够的退休储备金将成为许多新加坡人面临的挑战，而公积金储蓄是新加坡人最关键的财富资产。因此，我们根据公积金会员的需求定制了平台。”

即便是投资新手仍可以在Endowus以1000元买入此类基金。

Endowus在2019年成为唯一可以让投资者使用投资公积金存款和退休辅助计划存款投资的数码投资顾问平台。退休辅助计划是自愿性退休储蓄，以辅助公积金储蓄。

迄今为止，该公司已为近四成的客户在Endowus平台上以现金、公积金和退休辅助计划储蓄进行整体投资。

报告：每三个新加坡人有一个全额存款不足

根据中央公积金局2020年年度报告，每三个新加坡人中就有一个无法预留足够的全额存款（Full Retirement Sum）；在2020年，年满55岁者的全额存款为18万1000元。Endowus希望通过公司的投资服务，支持那些需要帮助的人，以达到他们的退休目标。

例如，2019年10月至2020年9月这一财政年度的数据显示，使用公积金投资的人中，有半数的人出现亏损，或者获利比直接把钱留在普通户头中更少。在普通户头中同样数额的存款可以获得2.5％的年利息。在同一时期，尽管有冠病大流行引起的市场波动，Endowus公积金的全球多元化股票和债券平衡投资组合的回报率为8.65％。

所有形式的投资都有风险。这就是为什么提高金融知识水平，将帮助新加坡人更好地管理自身财务，并使国人的储蓄能够更有效地‘钱生钱’，满足国人退休的财务需求。即使新加坡人口老龄化，金融科技和理财领域的技术进步也将为投资者提供公平的竞争环境。而今，交易费用也下降了，从而让终端用户受益。

万振邦说：“作为科技领域和全球金融市场经验丰富的专业人士，我看到了财富科技如何改变投资体验，并且带来长期的正面成果。更好的投资途径，意味着人们今天可以生活得更轻松，并为未来和退休做更好的准备；这不仅仅是解决钱的问题，它所能带来的社会影响和幸福指数是无价的。”

（资料来源：Endowus）

【本文由Endowus呈献】