海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（2日）曾论及指数于30日上升至3189.53点，无奈后劲不足，竟于当天以全天最低的3166.94点闭市，而成了“转向”信号。由于每月一杆图中的“动力”信号已经穿上“中性线”进入到正号界域，短期内指数若能顺利升逾3196.40点，则将为他日突破3237.23点的阻力线埋下伏笔了。当时指数为3166.94点左右。见报当天指数承袭前一个交易日的“转向”信号下探3143.92点，随即将介于3148.89点与3141.75点间缺口的大部分填补。3日指数更下滑至3126.18点，不但将上述第一个缺口全予填补，同时也更靠近图中位于“三角形”下限的3125.07点。4日指数骤然上升至3190.60点，随即将介于3189.53点与3190.59点间的缺口填补。5日指数更上升至3192.61点，可惜功亏一篑，依然错失升逾3196.40点的阻力线，遂于当天以3175.10点闭市，较前一天闭市的3182.90点来得低，旋成了“转向”信号。6日指数仅在3183.12点及3167.49点这狭小波幅中波动。由于指数已经在上周升逾图中“三角形”的上限，因此，能否在短期内突破3196.40点就显得更为迫切。

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